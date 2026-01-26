Virginia Fonseca participa do ensaio de rua da Grande Rio - Reprodução do Instagram

Publicado 26/01/2026 07:50

Rio - Virginia Fonseca marcou presença no último ensaio de rua da Grande Rio, na Brigadeiro Lima e Silva, em Duque de Caxias, na noite deste domingo (25). Para a ocasião, a influenciadora digital, que é rainha de bateria, usou um look vermelho, com recortes, franjas e brilho, que valorizava o corpo escultural dela, e roubou a cena.

No local, ela sambou muito e deu um show de simpatia. Jaquelline Grohalski, Karen Lopes, Alane e outras musas também marcaram presença no ensaio.

No Carnaval de 2026, a Grande Rio levará o enredo "A Nação do Mangue", em homenagem à força cultural do movimento Manguebeat, caracterizado pela fusão de ritmos regionais como o maracatu e o coco com a cultura pop, para a Marquês de Sapucaí. A agremiação será a terceira a desfilar na terça-feira (17).