Virginia Fonseca participa do ensaio de rua da Grande Rio
Racha no Carnaval: Liga RJ faz denúncias contra a Liesa em Comissão da Alerj
Venda casada de camarotes e exclusividade comercial para a venda de uma única marca de cerveja estão entre as queixas
Alice Alves, rainha da Estácio de Sá, ousa com tapa-sexo em ensaio técnico
Empresária usou uma fantasia de 20 mil cristais colados em um body
Vídeo! Salgueiro mostra detalhes de carro alegórico
Enredo da agremiação homenageará carnavalesca Rosa Magalhães
Com look vermelho, Virginia Fonseca participa do último ensaio de rua da Grande Rio
Influenciadora digital demonstrou muita simpatia no local
Juliana Paes capricha no decote para ensaio de rua da Viradouro
Atriz é rainha de bateria da agremiação
Sabrina Sato brilha em ensaio técnico da Gaviões da Fiel
Rainha de bateria esbanjou beleza e carisma ao lado da comunidade em São Paulo, neste sábado (24)