Sorteio dos módulos dos jurados do Grupo Especial para o Carnaval 2026Eduardo Hollanda / Liesa
Bruno Marques - 1
Jardel Maia - 1
Rodrigo Lima - 2
Julia Félix - 3
Sinésio Silva - 4
Cainã Alves - 4
Vanessa Cançado - 1
Cristina Tranjan - 1
Gerson Martins - 2
Mateus Dutra - 3
Lucila de Beaurepare - 4
Verônica Torres - 4
Fernanda Santos - 1
Artur Nunes - 1
Johnny Soares - 2
Monica Mançur - 3
Maíza da Silva - 4
Lucinea Ferreira - 4
Julia Sant'Anna - 1
Tayná Trindade - 1
Walber Ângelo - 2
Aislane Nobre - 3
Luciana Porto - 4
Madson Oliveira - 4
Wagner Lousa - 1
Mariana Maia - 1
Paulo Paradela - 2
Cátia Vianna - 3
Betto Gomes - 4
Pryscila Dias - 4
Raffael Araújo - 1
Claudia Ribeiro - 1
Taynã Vieira - 2
Paola Novaes - 3
Ronábio Lima - 4
Rafaela Riveiro - 4
Mônica Barbosa - 1
Eduardo Torres - 1
Raquel Rosa - 2
Fernando Zikan - 3
Fernando Bersot - 4
Viviane Santos - 4
Ivan Paparguerius - 1
Christiano Abelardo - 1
Vandelir Camilo - 2
Alfredo Del-Penho - 3
Elidio Fernandes - 4
Alessandro Ventura - 4
Phillipe Galdino - 1
Hélcio Eduardo - 1
Geiza Carvalho - 2
Nelson Pestana - 3
Marcio Lopes - 4
Rafael Barros Castro - 4
