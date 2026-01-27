Anny Alves durante ensaio técnico da Porto da PedraDivulgação

Rio - O ensaio técnico da Unidos do Porto da Pedra, realizado na Sapucaí, no último domingo (25), teve um sabor especial para a musa Anny Alves. Usando a fantasia "A Joia do Asfalto", que exaltou a força e a sedução das mulheres da noite, ela mostrou estar pronta para o desfile.
"Sentir essa energia foi algo indescritível. Ser a 'Joia do Asfalto' é mais do que vestir um figurino, é representar a resistência e o brilho de tantas mulheres que a Porto da Pedra escolheu homenagear. Saio desse ensaio com a alma lavada e a certeza de que faremos um Carnaval histórico", declarou Anny, após cruzar a Avenida.

O enredo da agremiação de São Gonçalo, que desfila pela Série Ouro, é “Das Mais Antigas da Vida, o Doce e Amargo Beijo da Noite", do carnavalesco Mauro Quintaes.