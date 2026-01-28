Publicidade
De maiô cavado, Paolla Oliveira brilha em ensaio da Grande Rio: 'Me sinto em casa'
Virginia Fonseca, Ludmilla e outras famosas também marcaram presença no local
Rio - Paolla Oliveira roubou a cena no ensaio da Grande Rio, em Duque de Caxias, na noite desta terça-feira (27). Rainha de honra da escola, a atriz deu um show de samba no pé e foi ovacionada pelo público. Para a ocasião, a artista, que está solteira, apostou em um maiô cavado e fio-dental, com o símbolo da agremiação, que valorizou o corpo escultural dela.
No Instagram, Paolla falou sobre a noite especial. "Caxias, obrigada pela generosidade de sempre. Me sinto em casa. Essa energia contagiante vai brilhar na avenida!", escreveu.
Ela recebeu vários elogios dos famosos. "Deusa maravilhosa", comentou Ivete Sangalo. "Linda, maravilhosa", disse Grazi Massafera. "Eu vejo e abro um sorriso de alegria e de amor. Te amo, Paolla, e sei o quanto vc ama e respeita o carnaval, sua cultura e seu povo. Te amo, minha irmã. Ah, que gostosa", declarou Tais Araújo.
Virginia Fonseca, que substituiu Paolla no cargo de rainha de bateria, também marcou presença no ensaio. Ela foi à quadra acompanhada dos filhos Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo, fruto do antigo relacionamento com Zé Felipe, e da mãe Margareth Serrão.
Outra famosa que esteve no local foi Ludmilla. A cantora prestigiou a mulher, Brunna Gonçalves, musa da Grande Rio, e ainda cantou seu novo hit "Bota", em parceria com Lato e Emília, em uma versão inédita em ritmo de samba, acompanhada pela bateria da agremiação.
Alane Dias, Adriana Bombom, Luciane Santinha, Thainá Oliveira, Tati Minerato, Jaqueline, Gardenia Cavalcanti, Pocah e Karen Lopes também participaram do ensaio.
