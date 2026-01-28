Unidos da Tijuca divulga detalhes da quarta alegoria - Reprodução de vídeo

Publicado 28/01/2026 12:01

Rio - A Unidos da Tijuca deu um pequeno 'spoiler', nesta quarta-feira (28), do que levará para a Marquês de Sapucaí no carnaval deste ano. A escola, que apresentará o enredo "Carolina Maria de Jesus", em homenagem à escritora, compositora, memorialista e multi-artista mineira, divulgou detalhes da quarta alegoria da agremiação, em um vídeo publicado no Instagram, e explicou o significado dela.

"Recebendo uma amarga recompensa. A Vingança do Sistema nas Engrenagens Editoriais. A Quarta Alegoria da Unidos da Tijuca ilustra o movimento das elites intelectuais em reação ao despontar da escritora. Com seus múltiplos braços, a besta burguesa surge regendo as engrenagens editoriais que exploraram a imagem de uma Carolina reduzida à condição de favelada, desumanizando sua experiência e manipulando sua imagem perante o público", diz a legenda.



"Desconstruída, questionada e silenciada, a autora surge como um fantoche nas mãos do sistema algoz, aquele que determinou seu apagamento da cena pública através das notícias que questionavam a autoria de suas obras, apontavam seu comportamento e colocavam em dúvida o próprio valor de sua literatura", finaliza.







Os internautas elogiaram o carro. "Lindo, chorei aqui", afirmou um usuário da rede social. "Que carro maravilhoso, fiquei arrepiado", declarou outro. "Meu Deus, lindo demais, parabéns minha escola, parabéns Edson Pereira. Tirou muito onda", comentou uma terceira pessoa.



O enredo da Unidos da Tijuca será desenvolvidopelo carnavalesco Edson Pereira. Homenageada da agremiação, Carolina Maria de Jesus é autora do best-seller "Quarto de Despejo - O Diário de uma favelada". A obra, que foi escrita entre 1955 e 1960, é considerada uma das mais revolucionárias, impactantes e emocionantes da literatura brasileira. A escola será a última a desfilar na segunda-feira (16).