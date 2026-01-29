Sabrina Sato participa do ensaio da Vila Isabel - Daniel Pinheiro / BrazilNews

Publicado 29/01/2026 07:26

Rio - Rainha de bateria da Vila Isabel há 15 anos, Sabrina Sato marcou presença no último ensaio de rua da agremiação, na Zona Norte, nesta quarta-feira (28), e mostrou todo seu samba no pé. A apresentadora se esbaldou à frente dos ritmistas da Swingueira de Noel, comandada pelo mestre Macaco Branco, e deu um show de simpatia no local ao receber o carinho dos fãs.

Sabrina, como de costume, caprichou no look para a ocasião: ela usou um body de oncinha cavado combinado com elementos dourados, flores e penas, que valorizava o corpão escultural dela.

A Vila levará para a Avenida o enredo "Macumbembê, Samborembá: Sonhei que um sambista sonhou a África", desenvolvido pelos carnavalescos Gabriel Haddad e Leonardo Bora, com pesquisa de Vinicius Natal. O tema celebra a memória do pintor e compositor Heitor dos Prazeres (1898-1966). A escola será a segunda a desfilar na terça-feira (17) de Carnaval.