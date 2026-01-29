Sabrina Sato participa do ensaio da Vila Isabel Daniel Pinheiro / BrazilNews
Sabrina Sato se esbalda no último ensaio de rua da Vila Isabel
Rainha de bateria mostrou todo seu samba no pé na noite desta quarta-feira (28)
Nova quadra da Unidos da Tijuca custará R$ 13 milhões e deve ficar pronta em nove meses
Prefeitura do Rio anunciou as obras nesta quinta-feira
CET-Rio monta operação especial para ensaios técnicos na Sapucaí; veja as interdições
Ensaios técnicos começam nesta sexta-feira (30) e vão até domingo (1º)
Banda dos Amigos desfila na Barra, neste domingo
Evento contará com participações da Velha Guarda Musical da Vila Isabel e Andrezinho do Molejo
Escolas do Grupo Especial se preparam para início dos ensaios técnicos na Sapucaí
Agremiações terão dois aquecimentos, a partir deste fim de semana, com estrutura idêntica a dos desfiles oficiais
Artista visual fará pintura durante desfile da Vila
Intervenção de Mulambö vai homenagear Heitor dos Prazeres, que além de compositor era pintor
Governo do Estado libera patrocínio de R$ 40 milhões para escolas do Grupo Especial
Autorização saiu no Diário Oficial, nesta quinta-feira (29)