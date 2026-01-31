Mocidade também fez postagem nas redes sociaisReprodução / Redes sociais
A Polícia Civil tomou conhecimento do caso em 16 de janeiro. Quatro adolescentes são investigados por supostamente agredirem o animal de forma violenta, com a intenção de causar sua morte. Parte das agressões teria se concentrado na cabeça do cão.
Na última segunda-feira, 26, a Polícia Civil cumpriu mandados de busca e apreensão nas residências dos suspeitos, mas ninguém foi preso. Dois deles estavam nos Estados Unidos e tiveram celulares e roupas apreendidos pela Polícia Civil na quinta-feira, 29, ao desembarcarem no Aeroporto Internacional de Florianópolis.
A defesa dos suspeitos informou que a volta dos jovens foi articulada com os policiais e confirmou que eles entregaram os aparelhos telefônicos e outros pertences às autoridades em uma sala restrita do aeroporto. Os adolescentes também foram intimados a prestar depoimento.
Um belo dia resolvi mudar
Cansei dessa gente careta
Aos seus bons costumes eu sinto informar
Formei outras ovelhas negras
A diferentona do verbo sem freio
Pra farda, uma língua e o dedo do meio
Cabelo de fogo e a lente encarnada
Mutante da pele marcada
Transo rock e samba pra sentir prazer
Agora só falta você
Sou independente, fácil de amar
Livre de qualquer censura
Vem, baila comigo, só de te olhar
Posso imaginar loucuras
Amor é pra sempre o corpo compondo entre a boca e o ventre
Dedilha a guitarra.. Arranca as amarras e me bebe quente
Meu doce vampiro além do querer
Desculpe o auê!
Se é caso sério, eu lanço perfume, aumenta o volume
Que eu banco a verdade
Não adianta prender
Santa Rita leeberdade
Vem, seja pagu, se entrega
Quem foge ao padrão, vence a regra
A voz feminina, plural
Assina a estrela no meu carnaval
Mocidade êêêêê
Minha Mocidade, voltei por você!
Desbaratina a razão, se joga, meu bem
No céu, no mar, na Lua
Na Vila Vintém
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.