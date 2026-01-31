Mocidade também fez postagem nas redes sociaisReprodução / Redes sociais

A Mocidade Independente de Padre Miguel pediu justiça pelo cão Orelha, durante o ensaio técnico na noite desta sexta-feira (30), na Marquês de Sapucaí. O animal foi morto por adolescentes em Florianópolis.
A Verde e Branco também publicou nas redes sociais o momento em que o castor, mascote da agremiação, segura uma faixa com uma foto de Orelha e de Rita Lee, homenageada pela escola neste Carnaval, com os dizeres "Justiça por Orelha".
"Pelos animais, pela vida, pela dignidade. Não tem como calar. Seguimos unidos por um só pedido: #JustiçaPorOrelha", escreveu. 
Morte do cão Orelha
Orelha morreu no início do mês, após sofrer agressões na região da cabeça. De acordo com o Ministério Público de Santa Catarina (MPSC), as lesões foram tão graves que o animal precisou ser submetido à eutanásia durante atendimento veterinário que buscava reverter seu quadro clínico.

A Polícia Civil tomou conhecimento do caso em 16 de janeiro. Quatro adolescentes são investigados por supostamente agredirem o animal de forma violenta, com a intenção de causar sua morte. Parte das agressões teria se concentrado na cabeça do cão.

Na última segunda-feira, 26, a Polícia Civil cumpriu mandados de busca e apreensão nas residências dos suspeitos, mas ninguém foi preso. Dois deles estavam nos Estados Unidos e tiveram celulares e roupas apreendidos pela Polícia Civil na quinta-feira, 29, ao desembarcarem no Aeroporto Internacional de Florianópolis.

A defesa dos suspeitos informou que a volta dos jovens foi articulada com os policiais e confirmou que eles entregaram os aparelhos telefônicos e outros pertences às autoridades em uma sala restrita do aeroporto. Os adolescentes também foram intimados a prestar depoimento.
Homenagem a Rita Lee
A Mocidade Independente de Padre Miguel irá apresentar o enredo "Rita Lee, a Padroeira da Liberdade", do carnavalesco Renato Lage. A cantora faleceu no dia 8 de maio de 2023, aos 75 anos.
A composição é assinada por Jeffinho Rodrigues, Diego Nicolau, Xande de Pilares, Marquinho Índio, Richard Valença, Orlando Ambrosio, Renan Diniz, Lauro Silva, Cleiton Roberto e Cabeça do Ajax. A Mocidade será a primeira escola a desfilar na segunda-feira de Carnaval, dia 16 de fevereiro.
Confira a letra do samba de 2026

Um belo dia resolvi mudar
Cansei dessa gente careta
Aos seus bons costumes eu sinto informar
Formei outras ovelhas negras
A diferentona do verbo sem freio
Pra farda, uma língua e o dedo do meio
Cabelo de fogo e a lente encarnada
Mutante da pele marcada
Transo rock e samba pra sentir prazer
Agora só falta você

Sou independente, fácil de amar
Livre de qualquer censura
Vem, baila comigo, só de te olhar
Posso imaginar loucuras

Amor é pra sempre o corpo compondo entre a boca e o ventre
Dedilha a guitarra.. Arranca as amarras e me bebe quente
Meu doce vampiro além do querer
Desculpe o auê!
Se é caso sério, eu lanço perfume, aumenta o volume
Que eu banco a verdade
Não adianta prender
Santa Rita leeberdade

Vem, seja pagu, se entrega
Quem foge ao padrão, vence a regra
A voz feminina, plural
Assina a estrela no meu carnaval

Mocidade êêêêê
Minha Mocidade, voltei por você!
Desbaratina a razão, se joga, meu bem
No céu, no mar, na Lua
Na Vila Vintém
*Com informações do Estadão Conteúdo