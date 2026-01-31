Mocidade também fez postagem nas redes sociais - Reprodução / Redes sociais

Publicado 31/01/2026 10:51 | Atualizado 31/01/2026 10:59

A Verde e Branco também publicou nas redes sociais o momento em que o castor, mascote da agremiação, segura uma faixa com uma foto de Orelha e de Rita Lee, homenageada pela escola neste Carnaval, com os dizeres "Justiça por Orelha".

"Pelos animais, pela vida, pela dignidade. Não tem como calar. Seguimos unidos por um só pedido: #JustiçaPorOrelha", escreveu.

Morte do cão Orelha





A Polícia Civil tomou conhecimento do caso em 16 de janeiro. Quatro adolescentes são investigados por supostamente agredirem o animal de forma violenta, com a intenção de causar sua morte. Parte das agressões teria se concentrado na cabeça do cão.



Na última segunda-feira, 26, a Polícia Civil cumpriu mandados de busca e apreensão nas residências dos suspeitos, mas ninguém foi preso. Dois deles estavam nos Estados Unidos e tiveram celulares e roupas apreendidos pela Polícia Civil na quinta-feira, 29, ao



A defesa dos suspeitos informou que a volta dos jovens foi articulada com os policiais e confirmou que eles entregaram os aparelhos telefônicos e outros pertences às autoridades em uma sala restrita do aeroporto. Os adolescentes também foram intimados a prestar depoimento.

Orelha morreu no início do mês, após sofrer agressões na região da cabeça. De acordo com o Ministério Público de Santa Catarina (MPSC), as lesões foram tão graves que o animal precisou ser submetido à eutanásia durante atendimento veterinário que buscava reverter seu quadro clínico.

Homenagem a Rita Lee

A Mocidade Independente de Padre Miguel irá apresentar o enredo "Rita Lee, a Padroeira da Liberdade", do carnavalesco Renato Lage. A cantora faleceu no dia 8 de maio de 2023, aos 75 anos.

A composição é assinada por Jeffinho Rodrigues, Diego Nicolau, Xande de Pilares, Marquinho Índio, Richard Valença, Orlando Ambrosio, Renan Diniz, Lauro Silva, Cleiton Roberto e Cabeça do Ajax. A Mocidade será a primeira escola a desfilar na segunda-feira de Carnaval, dia 16 de fevereiro.

Confira a letra do samba de 2026



Um belo dia resolvi mudar

Cansei dessa gente careta

Aos seus bons costumes eu sinto informar

Formei outras ovelhas negras

A diferentona do verbo sem freio

Pra farda, uma língua e o dedo do meio

Cabelo de fogo e a lente encarnada

Mutante da pele marcada

Transo rock e samba pra sentir prazer

Agora só falta você



Sou independente, fácil de amar

Livre de qualquer censura

Vem, baila comigo, só de te olhar

Posso imaginar loucuras



Amor é pra sempre o corpo compondo entre a boca e o ventre

Dedilha a guitarra.. Arranca as amarras e me bebe quente

Meu doce vampiro além do querer

Desculpe o auê!

Se é caso sério, eu lanço perfume, aumenta o volume

Que eu banco a verdade

Não adianta prender

Santa Rita leeberdade



Vem, seja pagu, se entrega

Quem foge ao padrão, vence a regra

A voz feminina, plural

Assina a estrela no meu carnaval



Mocidade êêêêê

Minha Mocidade, voltei por você!

Desbaratina a razão, se joga, meu bem

No céu, no mar, na Lua

Na Vila Vintém

*Com informações do Estadão Conteúdo