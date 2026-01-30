Gres Delírio da Zona Oeste desiste de desfilar no Carnaval 2026Reprodução/Redes sociais
Em entrevista ao DIA, a presidente da escola, Naldineia Albertina Barcellos, de 81 anos, explicou que a decisão foi motivada por problemas de saúde. Segundo ela, no ano passado foi diagnosticada com um tumor no cérebro e, recentemente, sofreu um Acidente Vascular Cerebral (AVC), o que a deixou debilitada para permanecer à frente da organização do desfile. Apesar da frustração, garantiu que a agremiação retornará em 2027.
"Estou muito chateada e com o coração apertado por não colocar a escola na rua este ano, mas a gente preza por um Carnaval de qualidade. O sorteio das agremiações que desfilariam na Intendente saiu no último dia 11, então o tempo para organizar tudo acabou ficando curto. Antes de tomar essa decisão, conversei com o vice-presidente e com integrantes da escola", explicou a presidente.
Ainda segundo Naldineia, os últimos meses foram difíceis para a azul e branco, que perdeu membros importantes, como um intérprete e um compositor. "No ano passado tivemos o falecimento de um intérprete e de um compositor e achamos por bem pedir uma licença, aproveitar esse período para reorganizar tudo e, assim que acabar o Carnaval 2026, focar no ano que vem. Essa decisão foi avisada à Superliga, que nos concedeu a licença", afirmou.
A ligação de Naldineia com o Delírio da Zona Oeste é antiga, desde 1998, quando a escola de Campo Grande foi fundada. Ela esteve à frente da agremiação desde o nascimento da escola, chegou a se afastar temporariamente do cargo, mas nunca da rotina da quadra. Há quatro anos, retornou à presidência, onde é considerada peça fundamental.
Na nota publicada em suas redes sociais, o Delírio da Zona Oeste agradeceu a colaboração dos integrantes durante a tentativa de organizar a apresentação. "Estamos determinados a retornar com força total para o Desfile do Grupo de Avaliação no Carnaval de 2027. Agradecemos imensamente a compreensão, colaboração e o esforço de todos os nossos integrantes e apoiadores", escreveu a agremiação.
Fundada em 1998, a azul e branca chegou a publicar no início do ano uma chamada incentivando a participação dos membros no desfile e informou que "em breve abriria as inscrições". No entanto, até a quinta-feira (30), data da desistência, a escola ainda não havia anunciado o enredo para 2026.
Confira a programação da Intendente Magalhães 2026
Ordem dos Desfiles – Federação dos Blocos (Grupo 1)
14/02 - sábado
Império do Gramacho
Vai Barrar? Nunca!
Cometas do Bispo
Unidos do Alto da Boa Vista
União da Ponte
Novo Horizonte
Renascer de Vaz Lobo
Unidos do Bandeirante
Do Barriga
15/02 - domingo
Mocidade Unida do Santa Marta
Arrastão de Cascadura
Tubarão de Mesquita
Renascer de Jacarepaguá
União do Parque Curicica
Independente da Praça da Bandeira
Chatuba de Mesquita
Vizinha Faladeira
Unidos de Lucas
Independentes de Olaria
Tradição
Lins Imperial
União de Jacarepaguá
Acadêmicos do Cubango
Império da Tijuca
Flamanguaça
Feitiço Carioca
Siri de Ramos
Acadêmicos da Abolição
Império de Nova Iguaçu
São Clemente
Acadêmicos do Dendê
Acadêmicos do Engenho da Rainha
Unidos de Santa Tereza
Acadêmicos da Rocinha
Acadêmicos de Santa Cruz
Alegria do Vilar
Leão de Nova Iguaçu
Império da Uva
17/02 - terça-Feira
Mocidade Unida da Cidade de Deus
Império Ricardense
Raça Rubro-Negra
Império da Resistência
Mocidade Independente de Inhaúma
Acadêmicos da Pedra Branca
Difícil é o Nome
Gato de Bonsucesso
Arame de Ricardo
Acadêmicos de Madureira
Renascer de Nova Iguaçu
Coroado de Jacarepaguá
Unidos de Manguinhos
Casa de Malandro
20/02 - sexta-feira
Concentra Imperial
Acadêmicos do Recreio
Rosas de Ouro
Império de Braz de Pina
Sereno de Campo Grande
Leão de Quintino
Flor da Mina
Unidos de Cosmos
União Cruzmaltina
Alegria de Copacabana
Unidos da Barra da Tijuca
Caprichosos de Pilares
Unidos de Vila Rica
Boi da Ilha do Governador
Imperadores Rubro Negros
Unidos do Cabuçu
Unidos da Vila Kennedy
Acadêmicos do Peixe
Novo Império
Mocidade de Vicente de Carvalho
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.