Gres Delírio da Zona Oeste desiste de desfilar no Carnaval 2026 - Reprodução/Redes sociais

Gres Delírio da Zona Oeste desiste de desfilar no Carnaval 2026Reprodução/Redes sociais

Publicado 30/01/2026 19:49 | Atualizado 30/01/2026 21:09

Rio - Faltando 18 dias para desfilar na Intendente Magalhães, o GRES Delírio da Zona Oeste anunciou, na última quinta-feira (30), que não vai mais participar do Grupo de Avaliação. A azul e branco de Campo Grande, considerada patrimônio cultural e histórico do bairro, estava prevista para ser a 13ª escola a se apresentar no dia 17 de fevereiro.

Presidente da GRES Delírio da Zona Oeste, Naldineia Albertina Barcellos, de 81 anos Divulgação/Claudio Mello Cholodovkis



Em entrevista ao DIA, a presidente da escola, Naldineia Albertina Barcellos, de 81 anos, explicou que a decisão foi motivada por problemas de saúde. Segundo ela, no ano passado foi diagnosticada com um tumor no cérebro e, recentemente, sofreu um Acidente Vascular Cerebral (AVC), o que a deixou debilitada para permanecer à frente da organização do desfile. Apesar da frustração, garantiu que a agremiação retornará em 2027.



"Estou muito chateada e com o coração apertado por não colocar a escola na rua este ano, mas a gente preza por um Carnaval de qualidade. O sorteio das agremiações que desfilariam na Intendente saiu no último dia 11, então o tempo para organizar tudo acabou ficando curto. Antes de tomar essa decisão, conversei com o vice-presidente e com integrantes da escola", explicou a presidente.



História de amor antiga



A ligação de Naldineia com o Delírio da Zona Oeste é antiga, desde 1998, quando a escola de Campo Grande foi fundada. Ela esteve à frente da agremiação desde o nascimento da escola, chegou a se afastar temporariamente do cargo, mas nunca da rotina da quadra. Há quatro anos, retornou à presidência, onde é considerada peça fundamental.



Na nota publicada em suas redes sociais, o Delírio da Zona Oeste agradeceu a colaboração dos integrantes durante a tentativa de organizar a apresentação. "Estamos determinados a retornar com força total para o Desfile do Grupo de Avaliação no Carnaval de 2027. Agradecemos imensamente a compreensão, colaboração e o esforço de todos os nossos integrantes e apoiadores", escreveu a agremiação.



Fundada em 1998, a azul e branca chegou a publicar no início do ano uma chamada incentivando a participação dos membros no desfile e informou que "em breve abriria as inscrições". No entanto, até a quinta-feira (30), data da desistência, a escola ainda não havia anunciado o enredo para 2026.



Confira a programação da Intendente Magalhães 2026



Ordem dos Desfiles – Federação dos Blocos (Grupo 1)



14/02 - sábado



Birita Mas Não Cai

Império do Gramacho

Vai Barrar? Nunca!

Cometas do Bispo

Unidos do Alto da Boa Vista

União da Ponte

Novo Horizonte

Renascer de Vaz Lobo

Unidos do Bandeirante

Do Barriga

Ordem dos Desfiles – SÉRIE PRATA



15/02 - domingo



Mocidade Unida do Santa Marta

Arrastão de Cascadura

Tubarão de Mesquita

Renascer de Jacarepaguá

União do Parque Curicica

Independente da Praça da Bandeira

Chatuba de Mesquita

Vizinha Faladeira

Unidos de Lucas

Independentes de Olaria

Tradição

Lins Imperial

União de Jacarepaguá

Acadêmicos do Cubango



16/02 - segunda-feira



Império da Tijuca

Flamanguaça

Feitiço Carioca

Siri de Ramos

Acadêmicos da Abolição

Império de Nova Iguaçu

São Clemente

Acadêmicos do Dendê

Acadêmicos do Engenho da Rainha

Unidos de Santa Tereza

Acadêmicos da Rocinha

Acadêmicos de Santa Cruz

Alegria do Vilar

Leão de Nova Iguaçu

Império da Uva



Ordem dos Desfiles - Grupo de Avaliação



17/02 - terça-Feira



Mocidade Unida da Cidade de Deus

Império Ricardense

Raça Rubro-Negra

Império da Resistência

Mocidade Independente de Inhaúma

Acadêmicos da Pedra Branca

Difícil é o Nome

Gato de Bonsucesso

Arame de Ricardo

Acadêmicos de Madureira

Renascer de Nova Iguaçu

Coroado de Jacarepaguá

Unidos de Manguinhos

Casa de Malandro



Ordem dos Desfiles – Série Bronze



20/02 - sexta-feira



Concentra Imperial

Acadêmicos do Recreio

Rosas de Ouro

Império de Braz de Pina

Sereno de Campo Grande

Leão de Quintino

Flor da Mina

Unidos de Cosmos

União Cruzmaltina

Alegria de Copacabana



21/02 - sábado



Unidos da Barra da Tijuca

Caprichosos de Pilares

Unidos de Vila Rica

Boi da Ilha do Governador

Imperadores Rubro Negros

Unidos do Cabuçu

Unidos da Vila Kennedy

Acadêmicos do Peixe

Novo Império

Mocidade de Vicente de Carvalho