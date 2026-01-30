Grande rio dá 'spoiler' de alegoria do Carnaval 2026 - Reprodução / Instagram

Publicado 30/01/2026 14:14

Rio - A Grande Rio deu uma prévia do que levará para a Marquês de Sapucaí no Carnaval deste ano em uma publicação no Instagram, feita nesta sexta-feira (30). A escola de Duque de Caxias apresentou detalhes de uma das alegorias do desfile, que integra o enredo “A Nação do Mangue”, dedicado à força do movimento manguebeat e à cultura pernambucana.

Na legenda do post, a agremiação contextualizou a proposta do carro: "À beira dos manguezais. Sobre uma palafita. Caxias comprou a luta da nossa Nação do Mangue!".

No vídeo, o carnavalesco Antônio Gonzaga detalhou o conceito da alegoria, ambientada nos manguezais do Recife. Segundo ele, o carro retrata o cotidiano de luta, trabalho e resistência das comunidades que vivem sob as palafitas, às margens do mangue. “É nesse território que se forma a sociedade dos mangues, composta por pescadores, marisqueiras, lavadeiras e catadores de caranguejo, personagens que se misturam à própria paisagem e compartilham a mesma origem na lama”, explicou.

A alegoria traz ainda figuras entalhadas em madeira, integradas às estruturas das casas, como metáfora da conexão profunda entre o povo e o território. “Esses homens e mulheres formam o mosaico de histórias que vamos contar na nossa ‘Manguetown’, a cidade dos mangues”, completou.



A publicação repercutiu entre os seguidores da escola, que elogiaram o visual da alegoria nos comentários. Entre as mensagens, surgiram reações como “Vamos, Caxias!”, “Estou arrepiada” e “Magnífico”. Personalidades também se manifestaram. Fabiana Karla deixou emojis de palmas em sinal de aprovação, enquanto Gardênia Cavalcanti escreveu: “Que perfeição”.



A Grande Rio será a terceira escola a desfilar na terça-feira, dia 17 de fevereiro, na Marquês de Sapucaí.

