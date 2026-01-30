Mayara Lima Divulgação
Rainha de bateria da Paraíso do Tuiuti, Mayara Lima será musa do Camarote Nº1
Convite veio de Sabrina Sato, rainha e sócia do espaço
Rainha de bateria da Paraíso do Tuiuti, Mayara Lima será musa do Camarote Nº1
Convite veio de Sabrina Sato, rainha e sócia do espaço
Virginia Fonseca promove churrasco para integrantes da bateria da Grande Rio
Rainha de bateria da agremiação se divertiu bastante e caiu no samba
Desfiles das escolas mirins começam neste sábado, na Sapucaí
Pela primeira vez, apresentações serão divididas em quatro datas
Viviane Araujo exibe as curvas no último ensaio de rua do Salgueiro
Lívia Andrade, Bruna Griphao, MC Rebecca e outras musas também marcaram presença
Paraíso do Tuiuti dá 'spoiler' de terceira alegoria; veja o vídeo
Enredo da agremiação é sobre uma vertente religiosa afro-cubana que está sendo redescoberta no Brasil
Elenco de 'Três Graças' prestigia ensaio na quadra da Beija-Flor
Miguel Falabella, Samuel de Assis, Mell Muzzillo Gabriela Medvedovsky e Guthierry Sotero estiveram presentes
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.