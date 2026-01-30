Mayara Lima - Divulgação

Mayara Lima Divulgação

Publicado 30/01/2026 13:24 | Atualizado 30/01/2026 13:30

Rio - Mayara Lima, de 29 anos, foi anunciada como musa do Camarote Nº1 para o Carnaval 2026. O convite partiu de Sabrina Sato, rainha e sócia do espaço, que escolheu a rainha de bateria da Paraíso do Tuiuti para integrar o grupo de musas da próxima edição.

Em reação ao convite, Mayara destacou a relação pessoal e profissional que mantém com o Carnaval. “Ser convidada para ser musa do Camarote Nº1 é uma honra imensa e uma emoção difícil de explicar. O Carnaval sempre foi o meu lugar de verdade, de entrega e de respeito ao samba. Dividir esse espaço com mulheres que admiro tanto, como a Sabrina, e representar tantas meninas que sonham em viver do samba, me enche de orgulho e responsabilidade. É sobre amor, história e dedicação todos os dias”, afirmou.

Professora de dança, a carioca se consolidou como um dos nomes em evidência no samba nos últimos anos. Ela ganhou projeção nacional após a repercussão de um vídeo em que aparece sambando em total sintonia com as paradinhas de mais de 200 ritmistas da bateria da escola, registro que circulou amplamente nas redes sociais.

A relação de Mayara com o Camarote Nº1 antecede o anúncio como musa. Em 2024, ela foi uma das homenageadas do espaço ao lado de Selminha Sorriso, porta-bandeira da Beija-Flor. Na ocasião, as duas participaram da tradicional Roda de Samba comandada por Dudu Nobre, ao som de “Quem é Ela”.

Sabrina Sato comentou a escolha e destacou a atuação de Mayara na Sapucaí. “Quando me pediram para convidar a nova musa do Camarote Nº1, não tive dúvidas. A Mayara é um acontecimento quando passa pela Sapucaí à frente da bateria. É uma rainha que inspira muitas meninas no samba e honra o cargo que ocupa”, disse.