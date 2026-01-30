Escolas mirins com mais datas no Carnaval 2026 - Rio Carnaval / Divulgação

Escolas mirins com mais datas no Carnaval 2026Rio Carnaval / Divulgação

Publicado 30/01/2026 09:32

Com entrada franca, os desfiles das escolas mirins começam neste sábado (31), na Marquês de Sapucaí, marcando uma grande mudança no formato do evento. Diferentemente dos anos anteriores, quando todas as apresentações aconteciam em um único dia, as exibições de 2026 serão realizadas em quatro datas.

A proposta, segundo a Liesa, que assumiu a organização da festa ao lado da Associação das Escolas Mirins, é ampliar a visibilidade das agremiações e garantir melhor estrutura para os participantes e o público.



A abertura acontece neste sábado, a partir das 18h, com Miúda da Cabuçu, Inocentes da Caprichosos e Império do Futuro. No domingo (1º), a programação começa às 17h, com Golfinhos do Rio de Janeiro, Ainda Existem Crianças na Vila Kennedy e Petizes da Penha. Já no dia 8, a partir das 17h30, desfilam Corações Unidos do CIEP e Nova Geração da Estácio de Sá.



O desfile mirim é considerada uma das principais portas de entrada para a formação de novos sambistas, reunindo crianças e adolescentes de dezenas de comunidades ligadas às escolas de samba.

Os sambas estão disponíveis nas plataformas digitais. O álbum, produzido pela Liesa, reúne 20 faixas, gravadas em estúdio com a participação das próprias crianças, que atuam como cantores e músicos. A capa traz o pequeno Gael Oliveira, o Gaelzinho da Vila, integrante da Herdeiros da Vila e filho do mestre de bateria da escola de Martinho, Macaco Branco.

Ensaios do Grupo Especial na sequência

Após os desfiles mirins, as escolas do Grupo Especial irão realizar seus ensaios técnicos. Confira a programação:

Sábado (31), a partir das 20h

Unidos de Vila Isabel

Acadêmicos do Salgueiro

Paraíso do Tuiuti

Portela



Domingo - (1º) - a partir das 19h

Unidos do Viradouro

Imperatriz Leopoldinense

Acadêmicos do Grande Rio

Beija-Flor de Nilópolis