Viviane Araujo no último ensaio de rua do SalgueiroThiago Mattos / Brazil News

Publicado 30/01/2026 08:58

Rio - O Salgueiro encerrou a temporada de ensaios de rua, no Andaraí, na Zona Norte do Rio, nesta quinta-feira (29). Rainha de bateria da escola, Viviane Araujo esteve no local e, como de costume, se acabou de sambar à frente dos ritmistas da Furiosa. Na ocasião, a atriz, que dá vida à Consuelo em "Três Graças", usou um vestido de crochê curtinho e vazado, que deixava o corpão dela em evidência.







Bruna Griphao, Lívia Andrade, MC Rebecca, Renata Frisson - conhecida como Mulher Melão -, Cintia Diecker e outras musas também marcaram presença no ensaio.

O Salgueiro deu um spoiler sobre o que vai levar para a Avenida no dia 17 de fevereiro, durante um ensaio na Sapucaí, na última terça (27). Viviane apareceu em cima de uma plataforma , que em determinado momento passava por dentro dos ritmistas da bateria. A curiosidade empolgou os internautas.

A escola levará para a Avenida o enredo "A delirante jornada carnavalesca da professora que não tinha medo de bruxa, de bacalhau e nem do pirata da perna-de-pau", em homenagem à carnavalesca Rosa Magalhães.