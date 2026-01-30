Viviane Araujo no último ensaio de rua do SalgueiroThiago Mattos / Brazil News

Rio - O Salgueiro encerrou a temporada de ensaios de rua, no Andaraí, na Zona Norte do Rio, nesta quinta-feira (29). Rainha de bateria da escola, Viviane Araujo esteve no local e, como de costume, se acabou de sambar à frente dos ritmistas da Furiosa. Na ocasião, a atriz, que dá vida à Consuelo em "Três Graças", usou um vestido de crochê curtinho e vazado, que deixava o corpão dela em evidência.

Bruna Griphao, Lívia Andrade, MC Rebecca, Renata Frisson - conhecida como Mulher Melão -, Cintia Diecker e outras musas também marcaram presença no ensaio. 
Viviane Araujo no último ensaio de rua do Salgueiro - Thiago Mattos / Brazil News
O Salgueiro deu um spoiler sobre o que vai levar para a Avenida no dia 17 de fevereiro, durante um ensaio na Sapucaí, na última terça (27). Viviane apareceu em cima de uma plataforma, que em determinado momento passava por dentro dos ritmistas da bateria. A curiosidade empolgou os internautas. 
A escola levará para a Avenida o enredo "A delirante jornada carnavalesca da professora que não tinha medo de bruxa, de bacalhau e nem do pirata da perna-de-pau", em homenagem à carnavalesca Rosa Magalhães.