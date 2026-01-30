Viviane Araujo no último ensaio de rua do SalgueiroThiago Mattos / Brazil News
Ver essa foto no Instagram
Agora você pode ler esta notícia off-line
Viviane Araujo no último ensaio de rua do SalgueiroThiago Mattos / Brazil News
Ver essa foto no Instagram
Escola de samba desiste de desfile por causa de drama vivido pela presidente
Considerada patrimônio cultural e histórico de Campo Grande, o GRES Delírio da Zona Oeste ia desfilar na Intendente Magalhães no dia 17 de fevereiro
Nova quadra da Unidos da Tijuca revigora o ânimo de componentes e comunidade
'Hoje, a Unidos da Tijuca vai ter uma quadra dela, com o documento dela. Ninguém tira', diz Casagrande, mestre de bateria
Vídeo! Grande Rio revela detalhes de alegoria
Agremiação de Caxias tem como enredo 'A Nação do Mangue', dedicado à força do movimento manguebeat e à cultura pernambucana
Rainha de bateria da Paraíso do Tuiuti, Mayara Lima será musa do Camarote Nº1
Convite veio de Sabrina Sato, rainha e sócia do espaço
Virginia Fonseca promove churrasco para integrantes da bateria da Grande Rio
Rainha de bateria da agremiação se divertiu bastante e caiu no samba
Desfiles das escolas mirins começam neste sábado, na Sapucaí
Pela primeira vez, apresentações serão divididas em quatro datas