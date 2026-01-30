Virginia Fonseca curte churrasco com integrantes da bateria da Grande Rio - Reprodução do Instagram

Publicado 30/01/2026 09:45

Rio - Virginia Fonseca promoveu um churrasco para os integrantes da bateria da Grande Rio, comandada pelo Mestre Fafá, nesta quinta-feira (29). A confraternização pra lá de animada aconteceu na quadra da escola, na Baixada Fluminense, e contou com a presença da influenciadora.

De regata branca e shortinho, Virginia se divertiu no local e sambou muito. No stories do Instagram, ela mostrou que não fugiu da dieta e levou sua refeição para o local. Nas marmitas tinha comida leve, fruta e salada. "Porém, estou comendo umas carninhas, porque não sou de ferro", assumiu.

Registros da 'confra' foram publicados no Instagram da escola. "Noite de festa pra bateria! Que presentão, Rainha! É hora de confraternizar e começarmos de vez a reta final de preparação para o Carnaval 2026!". Virginia reagiu ao post com dois emojis de coração, um verde e um vermelho, em referência às cores da agremiação.







Neste Carnaval, a Grande Rio levará o enredo "A Nação do Mangue", em homenagem à força cultural do movimento Manguebeat, caracterizado pela fusão de ritmos regionais como o maracatu e o coco com a cultura pop, para a Marquês de Sapucaí. A agremiação será a terceira a desfilar na terça-feira (17).

