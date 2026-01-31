Bloco levou o tema "Liga da Sustentabilidade" - Fernando Maia / Riotur

Publicado 31/01/2026 13:35

Rio – Abrindo as alas do Carnaval carioca, milhares de foliões vestidos de super-heróis e vilões se reuniram neste sábado (31), na Praça Tiradentes, no Centro, para curtir o tradicional bloco Desliga da Justiça. Guiada pelo tema "Liga da Sustentabilidade", a edição deste ano levou muita alegria, mas também conscientização ambiental.

Com trios elétricos e muitos instrumentos, o bloco agitou o público com um repertório que misturou sucessos do cantor de piseiro João Gomes, e de artistas da MPB Liniker, Luedji Luna e Caetano Veloso, além de trazer os sambas do enredo 2026. Desde cedo, os foliões não perderam o ritmo e também aproveitaram para levar os pequenos, também fantasiados.

Além das figuras célebres do universo geek americano, como Darth Vader, da franquia de Star Wars, Coringa, o supervilão da DC, outros protagonistas da televisão também foram homenageados, como Chaves e o Goku. Entre os destaques, um grupo de seis Lanternas Verdes, formado por crianças e adultos da mesma família chamava a atenção no meio da festa.



"O Desliga é um dos melhores blocos da cidade. Sou da Cidade de Deus, mas outro Lanterna Verde do grupo é de Portugal. A gente sempre reúne a família e os amigos para curtir um bloco muito organizado, com músicas ótimas e bebidas sempre geladas", contou Messias Costa, 37, um dos integrantes, que participou do bloco pelo décimo ano consecutivo.

Até o Capitão Planeta, herói ecológico dos anos 90 compareceu e refrescou o público com uma mangueira, dando sentido ao tema escolhido pelo bloco. "A importância de falar sobre sustentabilidade é pensar, de fato, na mudança dos padrões de consumo de um país, buscando perspectivas mais justas e igualitárias. As mudanças climáticas já estão aí e precisamos começar esse letramento desde a base. A discussão é muito mais ampla, claro, mas viemos tratar disso com cultura e diversão", disse Camila Dias, primeira mulher a presidir o bloco.

Ao DIA, o editor de livros Thadeu Santos reclamou do calor e que esse ano ficou muito cheio, mas a animação e repertório fizeram valer a pena. "A banda estava incrível, o repertório estava demais!". Ele criticou o estado dos banheiros, mas disse que não havia filas.

Desde outubro de 2025,o bloco realiza a coleta de latinhas durante seus ensaios, destinando o material a catadores locais. No dia oficial do desfile, a ação foi mantida, reforçando o incentivo ao descarte correto de resíduos. Criado a partir da inquietação de músicos e foliões com os rumos do país e das instituições, o Desliga da Justiça ganhou notoriedade ao transformar temas complexos do cotidiano político e jurídico em marchinhas, paródias e sambas bem-humorados.



*Reportagem da estagiária Ágatha Araújo, sob supervisão de Adriano Araújo