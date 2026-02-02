O caso ocorreu na Rua Barão de São Francisco, em Vila Isabel - Reprodução/X

Publicado 02/02/2026 18:32

Rio – Um homem, de 19 anos, morreu baleado ao reagir a uma abordagem de policiais militares, na noite de domingo (1º), em Vila Isabel, na Zona Norte. Uma câmera de monitoramento registrou o momento em que ele entra em luta corporal com os agentes.

Veja o vídeo:

As imagens mostram um dos policiais se aproximando do suspeito, que está parado de pé na calçada, trajando uniforme de uma organizada do Flamengo, de frente para um muro. Neste instante, ele começa a atacar os dois agentes, chegando a cair no chão com um deles. De acordo com a PM, a vítima tentou tirar a pistola de um dos agentes.

Após a queda, um dos PMs efetua dois disparos contra o homem, que segue no chão, segurando o colete balístico que havia arrancado do outro policial - que se levanta logo após os tiros. Em alguns segundos, ele se deita, ameaça se levantar, mas acaba caindo.

De acordo com a PM, policiais da UPP Morro dos Macacos se dirigiram ao local da ocorrência, na Rua Barão de São Francisco. A corporação também informou que uma equipe médica do Corpo dos Bombeiros constatou a morte no local. A Corregedoria Geral instaurou um Inquérito Policial Militar (IPM) para apurar os fatos.

A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) investiga o caso. A reportagem tenta contato com a família e a defesa do homem, que não teve a identidade revelada.