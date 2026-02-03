Publicado 03/02/2026 00:00

Investigações revelam que o Facebook tem sido usado por presos para buscar relacionamentos fora das cadeias. O caso expõe a fragilidade do controle digital no sistema prisional e o risco de golpes e crimes mediados por redes sociais.

Ao decidir incluir Michel Temer em pesquisas para 2026, o MDB testa mais do que um nome: mede a força da memória política. O movimento indica cautela estratégica e a busca por referências conhecidas em um cenário ainda fragmentado.