Prédio desabou na Favela do Metrô, no Maracanã, Zona Norte, na madrugada desta segunda-feira (2)Érica Martin/Agência O Dia

Publicado 02/02/2026 19:20 | Atualizado 02/02/2026 21:37

Rio - Um morador do imóvel que desabou na madrugada desta segunda-feira (2), na Favela do Metrô, no Maracanã, Zona Norte, filmou as condições do local momentos antes da tragédia. Nas imagens, obtidas pelo DIA, é possível ver infiltrações e a estrutura muito danificada.

Vídeo mostra estado que estava imóvel que desabou na Favela do Metrô, no Maracanã, após a chuva forte que atingiu a cidade na noite de domingo (1º)



Crédito: Arquivo pessoal pic.twitter.com/reHU28Qetq — Jornal O Dia (@jornalodia) February 2, 2026

O autor do vídeo é o produtor e ajudante comunitário Tácito Simões, de 30 anos, que morava no andar de baixo de Michele Martins, de 40. Ele disse que ouviu estalos no imóvel durante a madrugada, após a



Em entrevista ao DIA, Tácito relatou que cerca de uma hora depois da chuva cessar foi para a parte de trás do prédio onde morava. Meia hora depois, ouviu novos estalos na estrutura e correu para a frente para verificar se a mãe, que vivia no mesmo prédio, estava bem. Ao chegar, viu uma das paredes cedendo. Segundo ele, durante a correria para buscar um local seguro, conseguiu avisar o marido de Michele.



No imóvel moravam Michele, o marido e os quatro filhos do casal. A mulher e a filha de sete anos não conseguiram sair a tempo. A criança chegou a ser resgatada com vida após cinco horas de buscas, mas Michele foi encontrada morta nos escombros. A casa em que o produtor morava com o marido também desabou, assim como a residência da mãe dele. "Olha, pai, a água descendo direto. Muita água. Daqui a pouco isso vem abaixo. Essa casa vai cair na cabeça da gente", disse o morador horas antes do desabamento. Em outro vídeo, é possível ver que a situação piorou no início da madrugada, quando a estrutura cedeu. "Está bem pior do que estava antes", afirma o homem ao mostrar a parede estufada por causa da infiltração.O autor do vídeo é o produtor e ajudante comunitário Tácito Simões, de 30 anos, que morava no andar de baixo de Michele Martins, de 40. Ele disse que ouviu estalos no imóvel durante a madrugada, após a forte chuva acompanhada de ventania que atingiu a cidade do Rio.Em entrevista ao, Tácito relatou que cerca de uma hora depois da chuva cessar foi para a parte de trás do prédio onde morava. Meia hora depois, ouviu novos estalos na estrutura e correu para a frente para verificar se a mãe, que vivia no mesmo prédio, estava bem. Ao chegar, viu uma das paredes cedendo. Segundo ele, durante a correria para buscar um local seguro, conseguiu avisar o marido de Michele.No imóvel moravam Michele, o marido e os quatro filhos do casal. A mulher e a filha de sete anos não conseguiram sair a tempo. A criança chegou a ser resgatada com vida após cinco horas de buscas, mas Michele foi encontrada morta nos escombros. A casa em que o produtor morava com o marido também desabou, assim como a residência da mãe dele.

O caso será investigado pela 18ª DP (Praça da Bandeira), que já realizou a perícia no local.

Imóveis interditados

A Defesa Civil Municipal interditou 13 imóveis residenciais e orientou a demolição de todos eles após o desabamento de um imóvel de quatro andares. As edificações, em condições precárias, apresentam risco de desmoronamento. Pela manhã, equipes trabalhavam na demolição de três residências.



Equipes da Secretaria Municipal de Assistência Social estão no local prestando atendimento às famílias, oferecendo acolhimento, orientação e encaminhamentos necessários. A Subprefeitura da Grande Tijuca, Guarda Municipal e CET-Rio apoiam a operação.



