Prédio desabou na Favela do Metrô, no Maracanã, Zona Norte, na madrugada desta segunda-feira (2)Érica Martin/Agência O Dia
Assista ao vídeo abaixo:
Vídeo mostra estado que estava imóvel que desabou na Favela do Metrô, no Maracanã, após a chuva forte que atingiu a cidade na noite de domingo (1º)— Jornal O Dia (@jornalodia) February 2, 2026
Crédito: Arquivo pessoal pic.twitter.com/reHU28Qetq
O autor do vídeo é o produtor e ajudante comunitário Tácito Simões, de 30 anos, que morava no andar de baixo de Michele Martins, de 40. Ele disse que ouviu estalos no imóvel durante a madrugada, após a forte chuva acompanhada de ventania que atingiu a cidade do Rio.
Em entrevista ao DIA, Tácito relatou que cerca de uma hora depois da chuva cessar foi para a parte de trás do prédio onde morava. Meia hora depois, ouviu novos estalos na estrutura e correu para a frente para verificar se a mãe, que vivia no mesmo prédio, estava bem. Ao chegar, viu uma das paredes cedendo. Segundo ele, durante a correria para buscar um local seguro, conseguiu avisar o marido de Michele.
No imóvel moravam Michele, o marido e os quatro filhos do casal. A mulher e a filha de sete anos não conseguiram sair a tempo. A criança chegou a ser resgatada com vida após cinco horas de buscas, mas Michele foi encontrada morta nos escombros. A casa em que o produtor morava com o marido também desabou, assim como a residência da mãe dele.
Equipes da Secretaria Municipal de Assistência Social estão no local prestando atendimento às famílias, oferecendo acolhimento, orientação e encaminhamentos necessários. A Subprefeitura da Grande Tijuca, Guarda Municipal e CET-Rio apoiam a operação.
