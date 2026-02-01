Bolsão d'água na Praia do Zumbi, altura da rua Pojuca - Divulgação/COR-Rio

Bolsão d'água na Praia do Zumbi, altura da rua PojucaDivulgação/COR-Rio

Publicado 01/02/2026 21:03 | Atualizado 01/02/2026 21:09

Rio - O município do Rio, que já estava no nível 2 do Protocolo de Calor neste domingo (1º) , agora também entrou no Estágio 2 devido a registros de chuva e vento forte durante a noite. O Centro de Operações e Resiliência da Prefeitura do Rio (COR-Rio) informou que o protocolo foi acionado às 20h21.

Choveu muito forte em Anchieta (19,0mm), Barra/Barrinha (19,0mm), Madureira (16,2mm), Ilha do Governador (13,4mm) e Guaratiba (10.2mm). De acordo com o Sistema Alerta Rio, às 20h35, houve registro de rajada de vento forte na estação Vidigal (54,6 km/h). Nestes locais há pontos de alagamentos e bolsões d'água, segundo a CET-Rio.

O duelo entre Botafogo e Fluminense, que acontece no estádio do Engenhão, na Zona Norte, chegou a ser paralisado por causa da chuva forte e por risco de queda de raio.

Nas redes sociais, cariocas relataram terem recebido o seguinte alerta da Defesa Civil: "Atenção as orientações da Defesa Civil e Centro de Operações Rio. Busque Local seguro - emergência 199, 193", dizia o texto.

"Gente que chuva é essa no Rio de Janeiro? Já recebi um alerta da Defesa Civil"; "Eu amo que o clima do Rio ou é muito calor ou é chuva que alaga tudo", escreveram alguns perfis.



Na noite de domingo (1º), núcleos de chuva que se deslocam da região da Costa Verde/Médio Paraíba e também Baixada Fluminense atuam na região da Zona oeste do Rio e seguem se deslocando em direção às demais zonas da cidade.

Ciclovia Tim Maia interditada



O COR-Rio informou que a Ciclovia Tim Maia, nos bairros do Leblon, Vidigal e São Conrado, na Zona Sul da cidade, foi totalmente interditada neste domingo. A ciclovia foi fechada devido ao registro de vento maior ou igual a 65 km/h na estação Vidigal. Este é um dos critérios protocolares para o fechamento da ciclovia.



Previsão meteorológica para as próximas horas:



Previsão de pancadas de chuva moderada a forte na próxima hora, podendo vir acompanhadas de raios, rajadas de vento e queda de granizo.