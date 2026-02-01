Idosa morre após ser atingida por galho em rua de Icaraí, na tarde deste domingo (1º) - Divulgação

Publicado 01/02/2026 19:35 | Atualizado 02/02/2026 11:17

Rio - Uma idosa, de 74 anos, morreu após ser atingida por um galho de árvore na tarde deste domingo (1º), na Rua Domingues de Sá, próximo à esquina com a Rua João Pessoa, no bairro de Icaraí, na Zona Sul de Niterói. Segundo testemunhas, a tragédia aconteceu após um transformador estourar e provocar a queda do galho.

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas por volta das 17h30, mas, ao chegarem ao local, Lúcia Helena Faria de Castro Alves já estava morta. Ela esperava uma corrida por aplicativo quando o incidente ocorreu.



Em nota, a Enel disse que não houve explosão, mas sim um desarme no transformado ocasionada pela queda de um galho de árvore. "A Enel Rio informa que um galho de grande porte caiu sobre a rede elétrica da companhia, provocando um desarme em um transformador, na tarde de hoje, na Rua Domingues de Sá. O galho também atingiu uma pedestre, que morreu no local. Técnicos da distribuidora isolaram a rede para que os Bombeiros pudessem atuar", disse a Enel por meio de nota.

O caso foi registrado na 77ª DP (Icaraí). Segundo a Polícia Civil, a perícia foi requisitada para o local e diligências estão em andamento para esclarecer as circunstâncias do fato.

Ao DIA, o delegado Vilson de Almeida, titular da distrital, informou que a investigação busca esclarecer se o acidente se deu por culpa de alguém ou não.

"Foi feita pericia no local e o corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML). Se tiver um responsável que tenha tido culpa no acidente, ele pode ser indiciado por homicídio culposo", contou.

Niterói está em estágio de atenção



De acordo com a Defesa Civil Municipal, Niterói entrou em estágio de atenção às 16h deste domingo (1º), devido ao registro de chuva moderada a forte isolada na cidade. O órgão alerta para possíveis impactos, como alagamentos, transbordamentos de rios, deslizamentos, interrupções no fornecimento de energia elétrica e quedas de árvores.



A Defesa Civil informou que segue monitorando a situação e enviará novos comunicados conforme a necessidade e as atualizações. Em caso de emergência, a orientação é ligar para 199 ou 2620-0199.