Marcelo Balthar era lotado no 41º BPM (Irajá)Reprodução / Redes Sociais

Publicado 02/02/2026 08:39

Rio - Um policial militar morreu ao ser baleado por criminosos, na madrugada desta segunda-feira (2), em Guadalupe, na Zona Norte. O cabo Marcelo de Lima Balthar, de 31 anos, foi atingido no pescoço.

De acordo com a Polícia Militar, agentes do 41º BPM (Irajá) receberam informações sobre confrontos entre traficantes na comunidade Bairro 13, que integra o Complexo da Pedreira, região controlada pelo Terceiro Comando Puro (TCP).

A corporação informou que, quando os policiais acessaram a Rua Francisco Portela, criminosos que fugiam em uma picape preta atiraram contra a viatura.

Marcelo foi alvejado no pescoço, socorrido pelos policiais e levado ao Hospital Municipal Albert Schweitzer, em Realengo. Ele chegou a dar entrada no centro cirúrgico, mas não resistiu.

A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) investiga o caso. De acordo com a Polícia Civil, a perícia foi feita no local e diligências estão em andamento para apurar a autoria do crime.

Balthar deixa a mulher e dois filhos. Ele estava na corporação há 10 anos. Ainda não há informações sobre o enterro.