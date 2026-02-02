Marcelo Balthar era lotado no 41º BPM (Irajá)Reprodução / Redes Sociais
PM morre ao ser baleado por criminosos em fuga, em Guadalupe
Marcelo de Lima Baltar foi atingido no pescoço
Paes desapropria 25 imóveis para a construção de garagens de Ônibus
Decreto já está em vigor
Fotos: multidão vai à Praia do Arpoador para celebrar o Dia de Iemanjá, a Rainha do Mar
Local recebeu uma série de atividades para marcar a data, com manifestações de fé, ações sociais e iniciativas de sustentabilidade
Rio terá semana de calor intenso e previsão de chuva; veja a previsão
Segundo o Alerta Rio, termômetros devem atingir os 37°C nos próximos dias e o tempo muda na quinta-feira
Traficante envolvido em ataque a helicóptero da Polícia Civil é preso
Jeferson Dias Lino, conhecido como Rouba Cena, é apontado como número 2 do tráfico de drogas na Vila Aliança; Piloto ferido ficou nove meses internado
Vídeo mostra como estava imóvel horas antes de desabar no Maracanã: 'Isso vai vir abaixo'
As paredes estavam com muitas infiltrações e a estrutura nitidamente danificada
