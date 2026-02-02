Ônibus em chamas na Avenida Presidente Vargas, no Centro do Rio - Reprodução / Redes Sociais

Publicado 02/02/2026 18:46

Rio - Um ônibus pegou fogo na tarde desta segunda-feira (2), na Avenida Presidente Vargas, no Centro do Rio. O incêndio ocorreu na altura do Pantheon de Duque de Caxias, ao lado da Central do Brasil.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, agentes do Quartel Central foram acionados para a ocorrência às 16h51 e as chamas foram totalmente controladas. Não houve vítimas. As causas do incêndio são desconhecidas.



Segundo o Centro de Operações Rio (COR), uma faixa da pista lateral, no sentido Praça da Bandeira, precisou ser ocupada, provocando reflexos no trânsito.

