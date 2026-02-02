Rodoviários alegam falta de pagamento após encerramento das atividades das empresasDivulgação
Segundo o diretor da instituição, os profissionais foram pegos de surpresa e medidas judiciais estão sendo tomadas.
"Ingressamos com uma ação no Tribunal Regional do Trabalho, pedindo antecipação de tutela para que as empresas Real e Vila Isabel, além de todos os consórcios, sejam responsabilizados pelo pagamento das verbas rescisórias de todos os trabalhadores dispensados. São mais de 600 profissionais com 20, 30 e até 40 anos de serviços prestados à população do Rio de Janeiro que foram pegos de surpresa e não foram devidamente indenizados", explicou.
Sebastião frisou ainda que o serviço prestado pela categoria é de utilidade pública e que o encerramento das atividades irá impactar diretamente a cidade. Ele garantiu ainda que o pagamento dos rodoviários deve ser cumprido.
"O trabalhador tem que ter uma garantia, primeiro que vai receber a verba rescisória, depois que seu emprego poderá ser mantido, havia de ter uma preocupação tanto do consórcio, tanto do prefeito e das autoridades, que esses trabalhadores não ficam à margem da sociedade. Os consórcios terão que arcar junto com as empresas a rescisão de todos os trabalhadores", acrescentou.
Procurada, a Secretaria Municipal de Transportes (SMT) explicou que a questão trabalhista trata-se de responsabilidade das empresas.
Já o Rio Ônibus informou que o consórcio está atendendo as determinações da SMTR.
Entenda o caso
A medida, segundo o prefeito Eduardo Paes, é uma resposta à perda do prazo de vistoria anual obrigatória, péssimas condições no estado dos veículos e falta de circulação. De acordo com a Secretaria Municipal de Transportes (SMT), nenhum dos 50 veículos pertencentes à Viação Vila Isabel realizou vistoria no prazo determinado. Já a Real submeteu somente 50 dos 200 ônibus à fiscalização.
O prefeito explicou ainda que algumas medidas serão tomadas para evitar que a população sofra com a falta de ônibus das viações nas ruas. E salientou que a Mobi-Rio se prepara para assumir algumas linhas, caso seja necessário.
"O consórcio já vai assumir 60% das linhas da Vila Isabel e da Real, e isso já vai ser muito mais do que eles têm prestado de serviço nos últimos tempos. Não vai ter prejuízo nenhum para a população, ao contrário, o sofrimento diminui a partir dessa interdição. Se eles (o consórcio) não fizerem, a gente já está alugando novos ônibus, e a própria empresa da prefeitura, que é a MOBI Rio, vai operar essas linhas, atendendo a população", afirmou Paes.
Linhas alternativas
Diante das frequentes paralisações das linhas, a SMTR vem promovendo ajustes no sistema de transporte municipal. As medidas incluem a criação de novas linhas, a revisão do plano operacional e a adequação dos itinerários de serviços já existentes.
Nesse contexto, foram criados cinco novos serviços: 162 (Terminal Gentileza – Leblon), 319 (Terminal Alvorada – Central do Brasil), 160 (Terminal Gentileza – Leblon, via Túnel Rebouças), 475 (Metrô São Cristóvão – Leblon) e 111 (Central do Brasil – Leblon). Além disso, os itinerários das linhas 109 e 456 foram ajustados.
Nesta segunda-feira (2), entraram em operação mais duas linhas: 164 (Terminal Gentileza – Leme) e SV319 (Central do Brasil – Terminal Alvorada). Nas próximas semanas, está prevista a criação da linha 536 (Rocinha – Leme).
*164 (Terminal Gentileza – Leme)
Itinerário (principais pontos de interesse):
– Terminal Gentileza
– Estação Leopoldina
– Elevado Paulo de Frontin
– Humaitá
– Túnel Velho
– Lido
– Leme
A linha deverá realizar 40 viagens em dias úteis.
*SV319 (Central do Brasil – Terminal Alvorada)
Itinerário (principais pontos de interesse):
– Castelo
– Praia do Flamengo
– Botafogo
– Humaitá
– Jardim Botânico
– Rocinha
– São Conrado
– Av. das Américas
A linha deverá realizar 80 viagens em dias úteis.
Opções de deslocamento para os passageiros:
Linha 110
160 – Terminal Gentileza Leblon (via Túnel Rebouças)
111 – Central do Brasil Leblon
133 – Terminal Gentileza Largo do Machado, via Rio Comprido
473 – São Januário Lido
162 – Terminal Gentileza Gávea
111 – Central do Brasil Leblon
475 (para quem pega em São Cristóvão) – Metrô São Cristóvão Leblon
160 (para quem pega na Leopoldina) – Terminal Gentileza Leblon (via Túnel Rebouças)
319 – Terminal Alvorada Central do Brasil
SV 319 – trajeto pela Praia do Flamengo
302 – Terminal Gentileza Terminal Alvorada
Linha 163
Linha 222
232 – Lins de Vasconcelos Castelo (trajeto entre Vila Isabel e Centro)
435 – Grajaú Gávea
456 – Norte Shopping Copacabana
Linha 433
456 – Norte Shopping Copacabana + 409 – Saens Peña Horto (trecho Afonso Pena Botafogo)
456 – Norte Shopping Copacabana + 104 – Terminal Gentileza São Conrado
Linha 439
435 – Grajaú Gávea
456 – Norte Shopping Copacabana + 111 – Central do Brasil Leblon
319 – Terminal Alvorada Central do Brasil
Linha 108
109 – Terminal Gentileza São Conrado
161 – Terminal Gentileza Ipanema
169 – Terminal Gentileza General Osório
164 – Terminal Gentileza Leme
435 – Grajaú Gávea
Linha 538
Futuramente será criada a linha 536 (Rocinha – Leme). Até lá opção é:
539 – São Conrado Leme (via Rocinha/Copacabana)
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.