Rodoviários alegam falta de pagamento após encerramento das atividades das empresas - Divulgação

Publicado 02/02/2026 09:38





Segundo o diretor da instituição, os profissionais foram pegos de surpresa e medidas judiciais estão sendo tomadas.



"Ingressamos com uma ação no Tribunal Regional do Trabalho, pedindo antecipação de tutela para que as empresas Real e Vila Isabel, além de todos os consórcios, sejam responsabilizados pelo pagamento das verbas rescisórias de todos os trabalhadores dispensados. São mais de 600 profissionais com 20, 30 e até 40 anos de serviços prestados à população do Rio de Janeiro que foram pegos de surpresa e não foram devidamente indenizados", explicou.



Sebastião frisou ainda que o serviço prestado pela categoria é de utilidade pública e que o encerramento das atividades irá impactar diretamente a cidade. Ele garantiu ainda que o pagamento dos rodoviários deve ser cumprido.



"O trabalhador tem que ter uma garantia, primeiro que vai receber a verba rescisória, depois que seu emprego poderá ser mantido, havia de ter uma preocupação tanto do consórcio, tanto do prefeito e das autoridades, que esses trabalhadores não ficam à margem da sociedade. Os consórcios terão que arcar junto com as empresas a rescisão de todos os trabalhadores", acrescentou.



Procurada, a Secretaria Municipal de Transportes (SMT) explicou que a questão trabalhista trata-se de responsabilidade das empresas.



Já o Rio Ônibus informou que o consórcio está atendendo as determinações da SMTR.



Entenda o caso



A medida, segundo o prefeito Eduardo Paes, é uma resposta à perda do prazo de vistoria anual obrigatória, péssimas condições no estado dos veículos e falta de circulação. De acordo com a Secretaria Municipal de Transportes (SMT), nenhum dos 50 veículos pertencentes à Viação Vila Isabel realizou vistoria no prazo determinado. Já a Real submeteu somente 50 dos 200 ônibus à fiscalização.



O prefeito explicou ainda que algumas medidas serão tomadas para evitar que a população sofra com a falta de ônibus das viações nas ruas. E salientou que a Mobi-Rio se prepara para assumir algumas linhas, caso seja necessário.



"O consórcio já vai assumir 60% das linhas da Vila Isabel e da Real, e isso já vai ser muito mais do que eles têm prestado de serviço nos últimos tempos. Não vai ter prejuízo nenhum para a população, ao contrário, o sofrimento diminui a partir dessa interdição. Se eles (o consórcio) não fizerem, a gente já está alugando novos ônibus, e a própria empresa da prefeitura, que é a MOBI Rio, vai operar essas linhas, atendendo a população", afirmou Paes.



Linhas alternativas



Diante das frequentes paralisações das linhas, a SMTR vem promovendo ajustes no sistema de transporte municipal. As medidas incluem a criação de novas linhas, a revisão do plano operacional e a adequação dos itinerários de serviços já existentes.



Nesse contexto, foram criados cinco novos serviços: 162 (Terminal Gentileza – Leblon), 319 (Terminal Alvorada – Central do Brasil), 160 (Terminal Gentileza – Leblon, via Túnel Rebouças), 475 (Metrô São Cristóvão – Leblon) e 111 (Central do Brasil – Leblon). Além disso, os itinerários das linhas 109 e 456 foram ajustados.



Nesta segunda-feira (2), entraram em operação mais duas linhas: 164 (Terminal Gentileza – Leme) e SV319 (Central do Brasil – Terminal Alvorada). Nas próximas semanas, está prevista a criação da linha 536 (Rocinha – Leme).

As linhas operadas pelas empresas Real Auto Ônibus e Vila Isabel já deixaram de circular.

Confira o plano operacional determinado pela prefeitura:



*164 (Terminal Gentileza – Leme)



Itinerário (principais pontos de interesse):



– Terminal Gentileza

– Estação Leopoldina

– Elevado Paulo de Frontin

– Humaitá

– Túnel Velho

– Lido

– Leme



A linha deverá realizar 40 viagens em dias úteis.



*SV319 (Central do Brasil – Terminal Alvorada)



Itinerário (principais pontos de interesse):



– Castelo

– Praia do Flamengo

– Botafogo

– Humaitá

– Jardim Botânico

– Rocinha

– São Conrado

– Av. das Américas



A linha deverá realizar 80 viagens em dias úteis.



Opções de deslocamento para os passageiros:



Linha 110



160 – Terminal Gentileza Leblon (via Túnel Rebouças)

111 – Central do Brasil Leblon



Ligação Terminal Gentileza ao Rio Comprido



133 – Terminal Gentileza Largo do Machado, via Rio Comprido

473 – São Januário Lido



Linhas 112 e SV112



162 – Terminal Gentileza Gávea

111 – Central do Brasil Leblon



Linha 460



475 (para quem pega em São Cristóvão) – Metrô São Cristóvão Leblon

160 (para quem pega na Leopoldina) – Terminal Gentileza Leblon (via Túnel Rebouças)



Linha 309



319 – Terminal Alvorada Central do Brasil

SV 319 – trajeto pela Praia do Flamengo

302 – Terminal Gentileza Terminal Alvorada



Linha 163



Linha 164 – Terminal Gentileza Leme



Linha 222



232 – Lins de Vasconcelos Castelo (trajeto entre Vila Isabel e Centro)



Linha 432



435 – Grajaú Gávea

456 – Norte Shopping Copacabana



Linha 433



456 – Norte Shopping Copacabana + 409 – Saens Peña Horto (trecho Afonso Pena Botafogo)

456 – Norte Shopping Copacabana + 104 – Terminal Gentileza São Conrado



Linha 439



435 – Grajaú Gávea

456 – Norte Shopping Copacabana + 111 – Central do Brasil Leblon



Linha 548



319 – Terminal Alvorada Central do Brasil



Linha 108



109 – Terminal Gentileza São Conrado

161 – Terminal Gentileza Ipanema

169 – Terminal Gentileza General Osório

164 – Terminal Gentileza Leme



Linha 463



435 – Grajaú Gávea



Linha 538



Futuramente será criada a linha 536 (Rocinha – Leme). Até lá opção é:



539 – São Conrado Leme (via Rocinha/Copacabana)

