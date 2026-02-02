Dia de Iemanjá do Arpoador espera reunir 30 mil pessoas - Robert Karp / Divulgação

Publicado 02/02/2026 06:00

Rio - O Dia de Iemanjá, nesta segunda-feira (2), vai levar fé, ações sociais e de sustentabilidade para a Praia do Arpoador, na Zona Sul. A quarta edição da festa acontece pela primeira vez como Patrimônio Cultural Imaterial, reconhecido pela Prefeitura do Rio no mês passado, e passa a integrar o calendário oficial da cidade. O evento ainda reunirá 21 atrações artísticas, religiosas e feira gastronômica, e a expectativa é atrair 30 mil pessoas ao longo do dia.

As celebrações à Rainha do Mar começam às 10h, quando uma roda de ritmos e danças do Candomblé abrirá o dia com o grupo Orin Dudu, no Largo Millôr, ao lado das Pedras do Arpoador. Às 15h, ocorre a concentração do cortejo aos pés da estátua do Tom Jobim, que sairá às 16h com as oferendas para Iemanjá, liderado por representantes das casas de umbanda e candomblé de origens centenárias, com cerca de 300 artistas de grupos de jongo e samba e Afoxés Filhas de Gandhy e OreLalai.

Em seguida, será aberta uma Roda de Tambor ao lado da Pedra do Arpoador, com pontos de candomblé cantados pelo Mestre Ogan Cotoquinho e pelo Pai Dário Onixêgun. Logo depois, haverá roda de Jongo com os quilombos do Jongo do Vale do Café e Companhia de Aruanda do Morro da Serrinha. Os grupos convidarão o público para dançar muito samba de roda, jongo, ciranda e afoxé na beira do mar.

Ao mesmo tempo, na areia da praia, a partir das 17h, giras de umbanda de 20 terreiros da Região Metropolitana do Rio ofertarão passes e rezas aos presentes e um festival de cantores de umbanda.

Às 19h30, acontece a apresentação do célebre cantor de umbanda Tião Casemiro, que vai entoar pontos de umbanda acompanhado pela sua orquestra de tambores.

A partir das 20h, será realizada uma roda de samba em palco montado ao lado da Pedra do Arpoador, com a apresentação do grupo Samba de Caboclo, revelação da cena do samba, com a participação especial dos cantores Nina Rosa e Marcos André. Durante todo o evento, a Feira Crespa estará em funcionamento no Parque Garota de Ipanema, com barracas de gastronomia sob o comando de afroempreendedoras.

A festa estreou em 2023, quando era esperado um público de mil pessoas. Entretanto, a celebração reuniu mais de 10 mil pessoas, que ficaram aglomeradas na pedra, no calçadão e nas areias do Arpoador para homenagear Iemanjá. Em 2025, na sua terceira edição, o evento bateu todos os recordes e reuniu cerca de 25 mil participantes ao longo do dia. Para este ano, a expectativa é de que o público chegue a 30 mil.

Evento terá ações sociais e de sustentabilidade

Além de promover homenagens à Iemanjá, a festa contará com ação do projeto Praia Para Todos, que vai disponibilizar cadeira anfíbio para que o público cadeirante possa participar das atividades nas areias e à beira-mar, com auxílio de monitores especializados. No mar, durante a celebração, surfistas locais sobre pranchas vão oferecer flores à Rainha do Mar.

Pensando na sustentabilidade e meio ambiente, os organizadores pedem que todas as oferendas do ritual sejam biodegradáveis e que os participantes não levem materiais de plástico, vidro ou madeira. Somente flores e frutas serão oferecidas nas águas. Ao fim da festa, haverá mutirão de limpeza das praias e pedras com o público e equipe da Pedra do Arpoador Conservação.

Estátua vai homenagear Tata Tancredo

Em janeiro de 2026, o prefeito Eduardo Paes prometeu instalar em Copacabana uma estátua de Tata Tancredo. O líder religioso era o responsável pela tradição dos terreiros de Umbanda nas areias da Zona Sul, que usava roupas brancas, jogava flores no mar e pulava sete ondas em celebração à Iemanjá, que originou o Réveillon de Copacabana, reconhecido como o maior do mundo.

Nossa Senhora dos Navegantes também será celebrada

No dia 2 de fevereiro, também é celebrado o Dia de Nossa Senhora dos Navegantes pelos católicos. Padroeira dos pescadores, marinheiros e viajantes, a devoção vem desde a Idade Média, quando navegadores invocavam a Virgem Maria pelo nome de "Estrela do Mar", para os guiar pelo melhor caminho e para um porto seguro na chegada.

Para celebrar a data, a Igreja da Candelária, no Centro do Rio, promove a festa de Nossa Senhora da Candelária e de Nossa Senhora dos Navegantes, a partir das 10h.

A programação inclui a tradicional Procissão Luminosa das Velas, a Santa Missa solene, com o Monsenhor Hélio Pacheco Filho, e um ato devocional no altar dedicado à Nossa Senhora dos Navegantes dentro do templo.

Sobre Iemanjá

Odoyá, popularmente conhecida no Brasil, como Iemanjá, é a orixá da religião Yorubá que significa "Rainha das águas, mares e oceanos". Ela se tornou uma figura forta na cultura brasileira, especialmente nas religiões afro-brasileiras, como o Candomblé e Umbanda, símbolo de força feminina, proteção e generosidade e é considerada a mãe dos orixás.



No Brasil, Iemanjá foi associada a figuras católicas, como Nossa Senhora da Imaculada Conceição e Nossa Senhora dos Navegantes, por conta do sincretismo religioso, em que escravizados associavam orixás a santos católicos para poderem continuar professando sua fé e fugir de perseguições religiosas.

Programação Dia de Iemanjá do Arpoador



10h às 22h - Feira Crespa - gastronomia, moda e artesanato - Parque Garota de Ipanema - Arpoador



11h - Roda de ritmos e danças do Candomblé com grupo Orin Dudu e lideranças religiosas



15h - Concentração do cortejo na estátua do Tom Jobim



16h - Cortejo com oferendas liderados por Ogan Cotoquinho, Pai Dário e Ilê Axé Onixêgun



16h30 - Entrega do Presente às Águas na Pedra do Arpoador



17h - Ciranda, coco e samba de roda com Companhia de Aruanda

- Jongo do Vale do Café, Tia Ira Rezadeira, Afoxés Filhas de Gandhy e Ore Lailai e Yza Diordi



- Oferendas de flores no mar pelos surfistas



- Festival de Curimbas com Pai Caio Bayma e Casa Kalundú



17 às 21h - Giras de umbanda na areia com 20 terreiros e Instituto Carta Magna da Umbanda



19h30 - Roda de umbanda com Tião Casemiro



20h - Show com o grupo Samba de Caboclo. Participação especial: Nina Rosa e Marcos André



21h30 - Mutirão de limpeza das praias e pedras com o público com a equipe da Pedra do Arpoador Conservação



22h - Encerramento