Alerta Rio informou que a capital fluminense atingiu nível 2 do Protocolo de Calor neste domingo (1º)Arquivo/ Érica Martin/Agência O Dia

Publicado 01/02/2026 14:00

Rio - A cidade do Rio atingiu o segundo nível do Protocolo de Calor (Calor 2) às 10h20 deste domingo (1º). O Calor 2 é o segundo de cinco níveis de calor, e caracteriza-se pela previsão ou registro de Índices de Calor (IC) – temperatura e umidade – acima de 36°C por um ou dois dias consecutivos e por quatro horas ou mais.

Segundo o Sistema Alerta Rio, neste domingo as condições atmosféricas na cidade serão influenciadas pelo calor e umidade em vários níveis da atmosfera. A previsão é de temperatura máxima de 36°C, e IC mediano entre 36ºC e 40ºC por 10 horas. As condições meteorológicas devem permanecer assim nos próximos dias até terça-feira (3), onde alguns modelos indicam previsão de 6h a 7h de estresse térmico acima de 36°C, sendo de 1h a 4h acima de 40°C.



Veja a seguir as principais recomendações nesta situação:



– Aumente a ingestão de água ou de sucos de frutas naturais, sem adição de açúcar, mesmo sem ter sede;

– Consuma alimentos leves, como frutas e saladas;

– Utilize roupas leves e frescas;

– Evite bebidas alcoólicas com elevado teor de açúcar. Pode provocar desidratação;

– Evite a exposição direta ao sol, em especial, das 10h às 16h;

– Informe-se sobre os níveis de calor na cidade do Rio de Janeiro por meio das redes sociais e sites do Centro de Operações e da Secretaria Municipal de Saúde;

– Não deixe de tomar medicamentos de rotina. O calor pode prejudicar mais quem tem hipertensão, diabetes ou insuficiência cardíaca;

– Cuidados com pets: evite passeios entre 10h e 16h e cheque a temperatura do solo. Não esqueça de disponibilizar água fresca para o seu pet. Hidratação é fundamental;

– Ofereça água com frequência a crianças e idosos, mesmo que não sintam sede.

Confira a previsão para os próximos dias



Na segunda (1º) e terça-feira (3), o tempo permanecerá instável, com nebulosidade variada e previsão de pancadas de chuva nos períodos da tarde e noite. Os ventos estarão fracos a moderados.



Na quarta (4) e quinta-feira (5), áreas de instabilidade associadas à atuação de um sistema de baixa pressão, manterão o tempo instável na cidade do Rio. O céu estará nublado a encoberto e há previsão de pancadas de chuva a partir do final da manhã. Os ventos estarão moderados.