Alerta Rio informou que a capital fluminense atingiu nível 2 do Protocolo de Calor neste domingo (1º)Arquivo/ Érica Martin/Agência O Dia
Veja a seguir as principais recomendações nesta situação:
– Aumente a ingestão de água ou de sucos de frutas naturais, sem adição de açúcar, mesmo sem ter sede;
– Consuma alimentos leves, como frutas e saladas;
– Utilize roupas leves e frescas;
– Evite bebidas alcoólicas com elevado teor de açúcar. Pode provocar desidratação;
– Evite a exposição direta ao sol, em especial, das 10h às 16h;
– Informe-se sobre os níveis de calor na cidade do Rio de Janeiro por meio das redes sociais e sites do Centro de Operações e da Secretaria Municipal de Saúde;
– Não deixe de tomar medicamentos de rotina. O calor pode prejudicar mais quem tem hipertensão, diabetes ou insuficiência cardíaca;
– Cuidados com pets: evite passeios entre 10h e 16h e cheque a temperatura do solo. Não esqueça de disponibilizar água fresca para o seu pet. Hidratação é fundamental;
– Ofereça água com frequência a crianças e idosos, mesmo que não sintam sede.
Na segunda (1º) e terça-feira (3), o tempo permanecerá instável, com nebulosidade variada e previsão de pancadas de chuva nos períodos da tarde e noite. Os ventos estarão fracos a moderados.
Na quarta (4) e quinta-feira (5), áreas de instabilidade associadas à atuação de um sistema de baixa pressão, manterão o tempo instável na cidade do Rio. O céu estará nublado a encoberto e há previsão de pancadas de chuva a partir do final da manhã. Os ventos estarão moderados.
