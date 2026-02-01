Prefeitura apreende mais de 3 mil objetos proibidos no CarnavalFoto: Fabio Costa / Divulgação
Prefeitura apreende mais de três mil itens proibidos no segundo fim de semana de Carnaval
Agentes também recolheram 39 facas ou objetos perfurocortantes
Chuva forte com raio e ventania alaga ruas no Rio e interdita ciclovia Tim Maia
Município entrou no Estágio 2 devido aos impactos causados pelas precipitações
Idosa morre ao ser atingida por galho após explosão de transformador em Niterói
Tragédia aconteceu na Rua Domingues de Sá, próximo à esquina com a Rua João Pessoa
Ex-ministro do Peru morre em hospital do Complexo de Bangu
Blacker Miller era procurado pela Interpol havia sete anos por fraude na Albânia
Prefeitura apreende mais de três mil itens proibidos no segundo fim de semana de Carnaval
Agentes também recolheram 39 facas ou objetos perfurocortantes
Maré vai receber obras de urbanização com investimento de mais de R$ 170 milhões
Complexo ganhará um conjunto de intervenções e um parque onde hoje há descarte de lixo
Cidade do Rio atinge nível 2 do Protocolo de Calor
A previsão é de temperatura máxima de 36°C, e IC mediano entre 36ºC e 40ºC por 10 horas
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.