Prefeitura apreende mais de 3 mil objetos proibidos no Carnaval - Foto: Fabio Costa / Divulgação

Prefeitura apreende mais de 3 mil objetos proibidos no CarnavalFoto: Fabio Costa / Divulgação

Publicado 01/02/2026 16:12

Rio - No segundo fim de semana de Carnaval, a prefeitura apreendeu mais de três mil itens não permitidos na folia carioca. Botijões de gás, churrasqueiras, isopores, carrinhos de carga, materiais clandestinos, carrocinhas e itens de publicidade foram levados para os depósitos municipais. Os agentes também recolheram 39 facas ou objetos perfurocortantes na ação.

Mais de 600 agentes da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop) e da Guarda Municipal participaram da fiscalização nos 40 blocos oficiais que desfilaram neste fim de semana. As ações deram atenção especial à apreensão de garrafas de vidro, que são proibidas e podem causar acidentes. Ao todo, mais de duas mil garrafas de foram removidas.

No entorno de desfiles carnavalescos, foram aplicadas 209 multas pela por infrações de trânsito, principalmente por estacionamento irregular. Em toda a cidade, 67 veículos foram removidos para os depósitos públicos.

A Coordenadoria de Ações Territoriais Integradas (CATI) abordou 487 pessoas em situação de rua. Setenta indivíduos aceitaram o acolhimento da Prefeitura do Rio. As equipes checaram os antecedentes criminais de 136 abordados, mas não houve conduções para delegacias policiais. Um simulacro ainda foi localizado durante as abordagens. Mais de 18 toneladas de acúmulos de materiais foram descartadas.