Prefeitura do Rio apresentou neste domingo (1º) as obras do PAC Periferia Viva no Complexo da Maré, na Zona Norte - Divulgação/Prefeitura do Rio

Rio - O prefeito Eduardo Paes participou neste domingo (1º) do anúncio do conjunto de obras de urbanização, lazer e recuperação ambiental no Complexo da Maré, que serão realizadas por meio do PAC Periferia Viva, em parceria com o Governo Federal. A etapa inicial do programa é a implantação do Parque Linear da Maré, na Vila dos Pinheiros, além da reforma da sede da Gerência Executiva Local (GEL), na Baixa do Sapateiro.

"Como é que o PAC funciona? As pessoas, os estados e os municípios vão lá e apresentam as suas propostas para serem enquadradas pelo governo federal. Essas propostas são avaliadas e encaminhadas", explicou o prefeito do Rio.



O marco zero do programa no território foi a implantação do Plano de Ação e do Posto Territorial, estruturados a partir da escuta ativa da comunidade. Desenvolvido em diálogo com moradores, lideranças locais e instituições do território, o Plano de Ação tem como objetivo definir, de forma participativa, as intervenções prioritárias para a transformação de áreas estratégicas da Maré, com foco na ampliação da qualidade de vida, da segurança e dos espaços de convivência.



O investimento total previsto é de R$ 171 milhões. As intervenções serão executadas pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e abrangem diferentes frentes de urbanização no Complexo da Maré.



"Tudo o que a gente vai apresentar aqui e as fases que a gente já está iniciando são fruto da decisão dos moradores, representados por presidentes de associação, por lideranças, por pessoas que têm a representação legítima da sociedade. O foco do investimento do Parque da Maré com o Periferia Viva está sendo a urbanização das áreas mais críticas aqui da Maré, áreas que precisam de investimento, que precisam de investimento de drenagem, de esgoto, de apoio e que são áreas mais críticas. Há quatro áreas que precisam mais. São 11 mil domicílios impactados, 265 ruas que vão receber drenagem, rede de água, esgoto, asfaltamento e calçada. Nova Maré, Baixa do Sapateiro, Timbau e o conjunto de ruas ao longo da Avenida Ribeiro Dantas", afirmou o vice-prefeito Eduardo Cavaliere.



Como resultado das primeiras oficinas do Plano de Ação, está prevista a implantação do Parque Linear da Maré, na Vila dos Pinheiros, além da reforma da sede da Gerência Executiva Local (GEL), na Baixa do Sapateiro. O parque será implantado em uma área atualmente marcada pelo descarte irregular de resíduos, ocupações inadequadas e degradação ambiental às margens da Baía de Guanabara. No entorno, funcionam cinco escolas municipais do programa Fábrica de Escolas, o que reforça o caráter educativo e comunitário da intervenção.



O projeto do parque foi construído a partir das contribuições da comunidade, incluindo crianças das escolas da região, que apontaram os espaços e equipamentos que sentiam falta no cotidiano. O Parque Linear da Maré contará com quadra poliesportiva, quadra de areia, anfiteatro, parque infantil, hortas comunitárias, ecopontos da Comlurb, Recicla Comunidade, circuito de bicicletas e áreas de convivência, ampliando as opções de lazer e incentivando hábitos saudáveis.



Com as intervenções, o espaço será transformado em um ambiente estruturado e seguro, voltado ao lazer, à prática esportiva e à educação ambiental, especialmente para crianças e jovens. A proximidade com as unidades escolares fortalece o papel do parque como espaço de integração social e apoio às atividades pedagógicas.



O PAC-Maré também prevê a implantação de cinco ecopontos no território. O maior deles estará localizado dentro do Parque Linear da Maré e contará com uma estrutura ampliada, incluindo uma caixa compactadora de 15m³, uma caixa de 30m³ e duas caixas multiuso, destinadas ao descarte de entulho e galhos de árvores. Os outros quatro ecopontos contarão, cada um, com uma caixa compactadora de 15m³ e duas caixas para entulho, ampliando a capacidade de coleta e a destinação adequada de resíduos no território. A equipe técnica responsável pelos projetos também está desenvolvendo um modelo de gestão de contêineres de alta capacidade, que será implantado na área do PAC-Maré, com foco na organização do espaço urbano, na redução do descarte irregular e na melhoria das condições ambientais.



A Secretaria Municipal de Infraestrutura também realizará a reforma da sede da Gerência Executiva Local (GEL), na Baixa do Sapateiro. O espaço passará a abrigar o Posto Territorial do PAC Periferia Viva, ampliando a presença do poder público no território e fortalecendo a articulação entre serviços, moradores e ações do programa.



Planejamento de novas intervenções urbanas no Complexo da Maré



O PAC Periferia Viva prevê também um conjunto ampliado de intervenções urbanas no Complexo da Maré, a partir das diretrizes definidas no plano de ação que ainda está em processo de discussão com a comunidade e com projeto conceitual em desenvolvimento.



O plano delimita um conjunto de ações voltadas à qualificação do espaço urbano e da infraestrutura local. Entre elas estão obras de requalificação viária, com restauração e melhoria da pavimentação, ampliação e qualificação de calçadas, implantação de ciclovias e criação de novas conexões para pedestres e ciclistas.



As diretrizes incluem, ainda, a criação e requalificação de praças, largos e áreas de convivência, a ampliação de áreas verdes e de arborização urbana e a implantação de novos espaços públicos. As ações estão alinhadas ao conceito de Sistema de Espaços Livres, que busca articular áreas públicas, equipamentos urbanos e paisagem ambiental, fortalecendo a função social e ambiental dos espaços da Maré.



As intervenções em estudo abrangem áreas das favelas da Baixa do Sapateiro, Nova Maré, Timbau, Conjunto Bento Ribeiro Dantas, Vila dos Pinheiros, Novo Pinheiro (Salsa e Merengue), Conjunto Esperança e Vila do João.



Avança Maré



Atualmente, a Maré conta com 46 unidades escolares, sendo 24 novas, que atendem mais de 17,6 mil estudantes, além de 100% de cobertura da Estratégia Saúde da Família, com quatro Clínicas da Família e dois Centros Municipais de Saúde modernizados.



Moradora da Maré há 31 anos, Genalda Nascimento emocionou-se ao participar da solenidade de apresentação do programa e discursar ao lado de uma de suas quatro filhas, Jaiane, de 18 anos. Elas chamaram a atenção também para os investimentos em educação que vêm sendo feitos na região.



"É importante para a gente, que é mãe, a educação dentro da comunidade. Um jovem só vai se estruturar futuramente se tiver uma base na área da educação. O seu filho vai se tornar um advogado, a minha filha Júlia quer ser médica, a outra, Jaiane, quer ser fisioterapeuta. Coloquem investimento aqui, porque daqui sairão pessoas, adolescentes e jovens formados que futuramente serão os prefeitos desse país", disse Genalda.

