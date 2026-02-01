Motocicleta recuperada pelos agentesDivulgação / PMERJ

Rio – Um homem morreu e outro foi preso após serem flagrados por policiais do 31º BPM pilotando uma motocicleta roubada na madrugada deste domingo (1), na Avenida Salvador Allende, no Recreio dos Bandeirantes, Zona Sudoeste. Os dois, segundo a PM, estavam roubando motos na região. 
Após serem cercados pelos agentes, eles tentaram fugir e chegaram a colidir com um carro, mas um deles foi baleado e morreu no local. O segundo envolvido no crime, que não teve a identidade divulgada, ficou ferido e foi encaminhado ao Hospital Municipal Lourenço Jorge, onde está preso sob custódia.
Os militares apreenderam quatro granadas na ação. A motocicleta roubada e aparelhos celulares também foram recuperados.
fotogaleria
Carro destruído na colisão - Divulgação / Pmerj
Granadas apreendidas na ação - Divulgação / PMERJ
Motocicleta recuperada pelos agentes - Divulgação / PMERJ
Em um vídeo, o dono da motocicleta, que sofreu o assalto poucas horas antes dos bandidos serem encontrados, agradeceu a ação dos policiais: “Fui assaltado em Santa Cruz, perto da rua Felipe Cardoso. Agradeço aos policiais que recuperaram minha moto. Eles estavam armados, botaram a arma na minha cara, estavam bem agressivos”, relatou Pedro Vinícius.
Ainda não há informações se alguém ficou ferido no carro atingido no acidente. A ocorrência está sendo investigada pela 16ª DP (Barra da Tijuca). 
Cenário se repete
O roubo de motocicletas tem ocorrido com frequência no Rio. Na tarde deste sábado (31), o policial penal Denilson Ribeiro Dias morreu após reagir a uma tentativa de assalto à sua moto, dentro do Túnel da Covanca, na linha amarela. No confronto, Denilson foi baleado e chegou a ser levado ao Hospital Salgado Filho, no Méier, mas não resistiu aos ferimentos.
Em seu perfil no Instagram, Denilson costumava compartilhar várias fotos pilotando sua moto e descrevia o "hobby" como paixão. O policial penal também gostava de publicar imagens da rotina de treinos com diferentes exercícios físicos, além de registros ao lado do filho, de familiares, amigos e em viagens.
O crime fez ainda outra vítima na última quinta-feira (29). Paulo Vinícius Pinto Tavares, 42 anos, era cabo da Polícia Militar e estava de folga, quando morreu baleado após reagir a um assalto à sua motocicleta, na Penha, Zona Norte. 
Na mesma semana, os entregadores Bruno dos Santos Barbosa e Paulo Vitor de Souza Lopes também foram assassinados em tentativas de roubo às suas motos. As mortes provocaram protestos contra a violência frequente e falta de segurança pública envolvendo a categoria.