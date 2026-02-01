Motocicleta recuperada pelos agentes - Divulgação / PMERJ

01/02/2026

Rio – Um homem morreu e outro foi preso após serem flagrados por policiais do 31º BPM pilotando uma motocicleta roubada na madrugada deste domingo (1), na Avenida Salvador Allende, no Recreio dos Bandeirantes, Zona Sudoeste. Os dois, segundo a PM, estavam roubando motos na região.



Após serem cercados pelos agentes, eles tentaram fugir e chegaram a colidir com um carro, mas um deles foi baleado e morreu no local. O segundo envolvido no crime, que não teve a identidade divulgada, ficou ferido e foi encaminhado ao Hospital Municipal Lourenço Jorge, onde está preso sob custódia.



Os militares apreenderam quatro granadas na ação. A motocicleta roubada e aparelhos celulares também foram recuperados.

Em um vídeo, o dono da motocicleta, que sofreu o assalto poucas horas antes dos bandidos serem encontrados, agradeceu a ação dos policiais: “Fui assaltado em Santa Cruz, perto da rua Felipe Cardoso. Agradeço aos policiais que recuperaram minha moto. Eles estavam armados, botaram a arma na minha cara, estavam bem agressivos”, relatou Pedro Vinícius.



Ainda não há informações se alguém ficou ferido no carro atingido no acidente. A ocorrência está sendo investigada pela 16ª DP (Barra da Tijuca).

