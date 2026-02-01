Blacker Miller foi ministro de Relações Exteriores do Peru nos anos 1990 - Reprodução

Publicado 01/02/2026 17:19

Rio - O ex-ministro das Relações Exteriores do Peru Manuel Augusto Blacker Miller, de 80 anos, que estava preso desde dezembro no Rio de Janeiro , morreu em um hospital do Complexo de Gericinó, em Bangu, na Zona Oeste da cidade. Segundo a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), ele sofreu uma parada cardiorrespiratória no Hospital Penal Hamilton Agostinho, no último dia 23.

Blacker Miller era procurado pela Organização Internacional de Polícia Criminal (Interpol) havia sete anos por fraude na Albânia, crime pelo qual deveria cumprir oito anos de prisão. No dia 11 de dezembro do ano passado, ele foi localizado por agentes do Núcleo de Cooperação Internacional da Polícia Federal no Rio (NCI/Interpol), com apoio de policiais do Setor de Capturas Internacionais da Diretoria de Cooperação Internacional, em Brasília.



A operação cumpriu um mandado de prisão preventiva para fins de extradição expedido pelo Supremo Tribunal Federal. Manuel permanecia no sistema penitenciário estadual enquanto aguardava a extradição definitiva para a Albânia.

Histórico



0Miller ocupou o cargo de ministro de Relações Exteriores durante o governo de Alberto Fujimori, entre 1991 e 1992. Em 2002, se mudou para Miami, nos Estados Unidos. Já em 2007, a Justiça peruana condenou 10 ex-ministros do país a penas que variavam entre 4 a 10 anos. Manuel estava nessa lista.

Ele chegou a ser detido na Flórida, em 2009, no setor de alfândega, mas liberado, seguindo para a Albânia, onde novamente foi preso em 2013. No entanto, solto no dia seguinte. No país europeu, Miller fundou uma empresa de remoção de resíduos. O ex-ministro planejou a construção de um incinerador para queima dos resíduos, projeto que não seguiu adiante. Em 2017, ele foi condenado por fraude processual no país.

