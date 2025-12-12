Blacker Miller foi ministro de Relações Exteriores do Peru nos anos 1990 - Reprodução

Blacker Miller foi ministro de Relações Exteriores do Peru nos anos 1990Reprodução

Publicado 12/12/2025 12:04

Rio - Manuel Augusto Blacker Miller, de 80 anos, ex-ministro de Relações Exteriores do Peru, procurado pela Organização Internacional de Polícia Criminal (Interpol), foi preso, nesta quinta-feira (11), no Flamengo, na Zona Sul. Ele era considerado foragido da Justiça albanesa.

O nome do acusado estava na lista da Difusão Vermelha da Interpol. Segundo a Polícia Federal, o peruano era procurado há sete anos pelo crime de fraude na Albânia, pelo qual deve cumprir oito anos de prisão.



Miller foi encontrado por agentes do Núcleo de Cooperação Internacional da PF no Rio (NCI/Interpol), com auxílio de policiais federais do Setor de Capturas Internacionais da Diretoria de Cooperação Internacional de Brasília.

A ação cumpriu um mandado de prisão preventiva expedido para fins de extradição pelo Supremo Tribunal Federal. Manuel ficará no sistema penitenciário estadual até a extradição definitiva para a Albânia.



Histórico

Miller ocupou o cargo de ministro de Relações Exteriores durante o governo de Alberto Fujimori, entre 1991 e 1992. Em 2002, se mudou para Miami, nos Estados Unidos. Já em 2007, a Justiça peruana condenou 10 ex-ministros do país a penas que variavam entre 4 a 10 anos. Manuel estava nessa lista.

Ele chegou a ser detido na Flórida, em 2009, no setor de alfândega, mas liberado, seguindo para a Albânia, onde novamente foi preso em 2013. No entanto, solto no dia seguinte.

No país europeu, Miller fundou uma empresa de remoção de resíduos. O ex-ministro planejou a construção de um incinerador para queima dos resíduos, projeto que não seguiu adiante. Em 2017, ele foi condenado por fraude processual no país.