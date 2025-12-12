Praia do Flamengo, na Zona Sul do Rio, está própria para banho - Arquivo/ Reginaldo Pimenta/Agência O Dia

Praia do Flamengo, na Zona Sul do Rio, está própria para banhoArquivo/ Reginaldo Pimenta/Agência O Dia

Publicado 12/12/2025 20:41 | Atualizado 12/12/2025 21:45

Rio - O boletim de balneabilidade divulgado pelo Instituto Estadual do Ambiente (Inea) nesta sexta-feira (12) apontou 19 praias próprias para banho nas zonas Sul e Oeste, para os cariocas aproveitarem o sábado (13) e o domingo (14).

As praias liberadas são Barra de Guaratiba, Grumari, Prainha, Pontal de Sernambetiba, Recreio, Barra da Tijuca, Joatinga, Pepino, Vidigal, São Conrado, Leblon, Ipanema, Arpoador, Diabo, Copacabana, Leme, Vermelha, Urca e Flamengo. Estão impróprias as praias de Botafogo e da Gloria.



Em Niterói, na Região Metropolitana, as praias favoráveis ao mergulho são Gragoatá, Boa Viagem, Flechas, Icaraí, Jurujuba (menos na Alameda Marechal Pessoa Leal, na Avenida Carlos Ermelindo Martins), Eva, Adão, Piratininga, Sossego, Camboinhas, Itaipu e Itacoatiara. Está desaconselhado o banho nas praias de São Francisco e Charitas.



Em Paquetá, somente a Praia da Ribeira não está recomendada ao banho de mar.



O Inea alerta que o banho de mar deve ser evitado nas 24 horas após a ocorrência de chuvas e próximo à saída de galeria de águas pluviais ou canais de drenagem.



Confira a previsão do tempo para os próximos dias

O fim de semana será marcado por tempo instável na cidade do Rio, influenciado pelo calor e alta umidade. No sábado (13), áreas de instabilidade devem provocar aumento de nebulosidade a partir da tarde. Há previsão de chuvisco ou chuva fraca e isolada durante a madrugada, além de pancadas de chuva ao longo da tarde, que podem vir acompanhadas de raios e rajadas de vento moderadas, podendo ser fortes em alguns momentos.



No domingo (14), o tempo segue instável. O céu ficará parcialmente nublado a nublado, com previsão de pancadas de chuva isoladas na madrugada e entre a tarde e a noite, também com possibilidade de raios. Os ventos devem variar de fracos a moderados.



A instabilidade continua no início da próxima semana. Na segunda-feira (15), a combinação de calor e umidade mantém o céu parcialmente nublado a nublado, com pancadas de chuva isoladas previstas para a tarde e a noite, acompanhadas de raios. Os ventos permanecem fracos a moderados.



Já na terça-feira (16), a aproximação de uma frente fria no fim do dia reforça as áreas de instabilidade. A previsão é de céu parcialmente nublado a nublado, com pancadas de chuva isoladas à tarde e à noite, acompanhadas de raios. Os ventos devem soprar com intensidade moderada.