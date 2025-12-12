Praia do Flamengo, na Zona Sul do Rio, está própria para banhoArquivo/ Reginaldo Pimenta/Agência O Dia
Em Niterói, na Região Metropolitana, as praias favoráveis ao mergulho são Gragoatá, Boa Viagem, Flechas, Icaraí, Jurujuba (menos na Alameda Marechal Pessoa Leal, na Avenida Carlos Ermelindo Martins), Eva, Adão, Piratininga, Sossego, Camboinhas, Itaipu e Itacoatiara. Está desaconselhado o banho nas praias de São Francisco e Charitas.
Em Paquetá, somente a Praia da Ribeira não está recomendada ao banho de mar.
O Inea alerta que o banho de mar deve ser evitado nas 24 horas após a ocorrência de chuvas e próximo à saída de galeria de águas pluviais ou canais de drenagem.
No domingo (14), o tempo segue instável. O céu ficará parcialmente nublado a nublado, com previsão de pancadas de chuva isoladas na madrugada e entre a tarde e a noite, também com possibilidade de raios. Os ventos devem variar de fracos a moderados.
A instabilidade continua no início da próxima semana. Na segunda-feira (15), a combinação de calor e umidade mantém o céu parcialmente nublado a nublado, com pancadas de chuva isoladas previstas para a tarde e a noite, acompanhadas de raios. Os ventos permanecem fracos a moderados.
Já na terça-feira (16), a aproximação de uma frente fria no fim do dia reforça as áreas de instabilidade. A previsão é de céu parcialmente nublado a nublado, com pancadas de chuva isoladas à tarde e à noite, acompanhadas de raios. Os ventos devem soprar com intensidade moderada.
