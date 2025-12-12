Cães bebiam água suja e estavam desnutridos e doentes - Divulgação

Publicado 12/12/2025 20:10

Rio - Uma tutora de 17 cães foi presa em flagrante por maus-tratos em Senador Camará, na Zona Oeste do Rio, nesta sexta-feira (12). De acordo com a Secretaria de Proteção e Defesa dos Animais, os cachorros viviam em uma casa com condições insalubres e bebiam água suja, além de estarem doentes e desnutridos. Imagens mostram que o imóvel estava totalmente tomado por fezes, sujeira e entulhos.

"É assustadora a situação em que os animais se encontravam. Um deles estava pele e osso e os vizinhos pegaram para cuidar. Os outros serão avaliados pelos médicos veterinários da Fazenda Modelo. Serão cuidados, castrados, microchipados, vacinados e, quando estiverem saudáveis, em boas condições, serão colocados para adoção", lamentou o secretário Luiz Ramos Filho.

A secretaria recebeu denúncias de vizinhos sobre a situação da residência por meio da Central 1746. Segundo a pasta, a Prefeitura do Rio abriga 1,2 mil animais e, atualmente, os espaços estão lotados. Ramos Filho ressalta que isso acontece por causa do abandono e maus tratos, crime cuja a pena pode chegar a cinco anos de prisão.