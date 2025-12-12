Cães bebiam água suja e estavam desnutridos e doentesDivulgação
Mais de 15 cães são encontrados desnutridos e doentes em casa insalubre na Zona Oeste
Tutora foi presa em flagrante por maus-tratos
Mais de 15 cães são encontrados desnutridos e doentes em casa insalubre na Zona Oeste
Tutora foi presa em flagrante por maus-tratos
Integrantes de quadrilha especializada no 'golpe da maquininha' são presos na Zona Sul
Organização criminosa utilizava máquinas fraudulentas para simular cobranças de baixo valor e debitar quantias muito maiores
Vídeo: criminosos fortemente armados param trânsito e assustam motoristas com tiros na Zona Norte
Bandidos fugiam após manterem um motorista de caminhão como refém durante um assalto frustrado por policiais civis
'Estavam juntos há um mês': família acusa namorado por incêndio que matou mulher e duas crianças
Fábio Bezerra, de 34 anos, estava na casa que pegou fogo em Santa Cruz e foi conduzido à Delegacia de Homicídios da Capital
Faperj e Secti entregam Prêmio de Ciência, Inovação e Reconhecimento em cerimônia no Rio
Iniciativa reconhece pesquisadores, instituições, servidores e projetos que contribuem de forma expressiva para o desenvolvimento científico e tecnológico do estado
Cinelândia vira palco de 'Quebra-Nozes' com projeção mapeada no Theatro Municipal
Programação especial leva arte, luzes e cenografia natalina com atrações gratuitas e clima festivo para o público
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.