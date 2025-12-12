Bandidos estavam fortemente armados e atiraram para o alto - Reprodução

Publicado 12/12/2025 17:49 | Atualizado 12/12/2025 17:53

Rio - Policiais da Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas resgataram, nesta sexta-feira (12), um motorista de caminhão mantido refém durante um assalto no Complexo de Manguinhos, na Zona Norte do Rio. Um vídeo mostra criminosos com armamentos de guerra parando o trânsito enquanto fugiam dos agentes nas proximidades da comunidade da Varginha. Um dos bandidos chega a atirar para o alto na tentativa de intimidar um dos motoristas.



Veja o vídeo

Bandidos armados interrompem trânsito na Rua Leopoldo Bulhões, no Complexo de Manguinhos, Zona Norte do Rio



Crédito: Reprodução pic.twitter.com/7zLOz4SNaY — Jornal O Dia (@jornalodia) December 12, 2025

De acordo com a Polícia Civil, as equipes foram acionadas para o roubo de uma carga de carnes e chocolates. Ao chegar na comunidade, bandidos que atuam na região atiraram na direção dos agentes, ocasionando um intenso tiroteio.

Após o confronto, o motorista refém foi resgatado pelos policiais, que também recuperaram os produtos roubados. Além disso, as equipes prenderam dois foragidos da Justiça durante a ação, que fez parte da segunda fase da Operação Torniquete.

A força-tarefa tem o objetivo de reprimir roubo, furto e receptação de cargas e veículos, crimes que ajudam no financiamento de organizações criminosas e disputas territoriais.