A presidente da Faperj, Caroline Alves, o secretário Anderson Moraes e a presidente da Academia Nacional de Medicina, Eliete Bouskela, entregam os troféus aos vencedores do prêmio Faperj 2025 - Divulgação/Flávio Carvalho

Publicado 12/12/2025 16:41

A Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro (Faperj) e a Secretaria Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti) realizam, nesta quinta-feira (11), na Sala Cecília Meireles, na Lapa, a cerimônia de entrega do Prêmio Faperj de Ciência, Inovação e Reconhecimento – Destaques do Rio de Janeiro (1ª Edição) – 2025. A iniciativa é resultado de um edital lançado no início de novembro, criado para reconhecer pesquisadores, instituições, servidores e projetos que contribuem de forma expressiva para o desenvolvimento científico e tecnológico do estado.

O prêmio valoriza iniciativas com impacto social, econômico e ambiental, incentivando a integração entre universidades, institutos de pesquisa, setor produtivo e startups. O movimento marca um novo ciclo de investimentos estratégicos da Faperj e reforça o compromisso da instituição em fomentar a ciência fluminense e estimular a cultura da inovação.

Reconhecimento em múltiplas categorias

A premiação está dividida em dois grandes eixos:

Eixo 1 – Sociedade Científica e Inovadora, composto por 12 modalidades;

Eixo 2 – Reconhecimento Profissional Faperj, voltado a servidores e colaboradores, distribuído em seis categorias.

Além disso, serão entregues as honrarias da Medalha Mérito Científico Carlos Chagas Filho, nas categorias Mulher Cientista, Pesquisador Sênior e Destaque Internacional.

“O Rio vive um novo momento”, disse o governador

O governador Cláudio Castro destacou a importância do prêmio dentro da estratégia estadual para o setor.

“O Rio de Janeiro vive um novo momento. Estamos ampliando investimentos, criando oportunidades e valorizando quem produz conhecimento. A ciência e a inovação são pilares do desenvolvimento e fundamentais para gerar empregos, transformar vidas e devolver ao estado seu protagonismo nacional”, afirmou.

Faperj reforça papel estratégico no ecossistema científico

Para a presidente da Faperj, Caroline Alves, a criação do prêmio representa um marco no reconhecimento do trabalho desenvolvido na ciência fluminense.

“Este edital reafirma o papel da Faperj como agente estratégico na promoção do conhecimento e da inovação. Nosso objetivo é criar condições para que a ciência do Rio se desenvolva de forma sustentável e contribua diretamente para o bem-estar da população e para o crescimento econômico”, destacou.

Ela ressaltou que o edital incentiva colaborações entre pesquisadores, estudantes e empreendedores, fortalece a inclusão no acesso ao fomento e amplia oportunidades para jovens talentos. “É fundamental garantir que nenhuma ideia promissora fique de fora”, disse.

Secti celebra avanço na política científica do estado

O secretário estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação, Anderson Moraes, afirmou que o edital simboliza uma nova fase para o setor. “A ciência é a base do desenvolvimento econômico e social. Com iniciativas como esta, o Governo do Estado reafirma seu compromisso de investir no conhecimento como ferramenta de transformação e geração de oportunidades para os fluminenses”, afirmou.

A premiação integra um conjunto de ações de modernização da Faperj, como a adoção de plataformas digitais para inscrição e acompanhamento de projetos, garantindo mais agilidade e eficiência no uso de recursos públicos.

Homenageados da 1ª Edição (2025)

A seguir, os nomes premiados nos dois eixos do edital e nas categorias especiais:

EIXO 1 – Sociedade Científica e Inovadora

Pesquisador Destaque

Ciências da Vida

1º Carlos Frederico Duarte da Rocha (UERJ)

2º Patricia Torres Bozza Viola (Fiocruz)

3º Mônica Roberto Gadelha (Instituto Cérebro Paulo Niemeyer)

Ciências Exatas, da Terra e Engenharias

1º Constantino Tsallis (CBPF)

2º Marcelo Amorim Savi (UFRJ)

3º Marley Maria B. R. Vellasco (PUC-Rio)

Humanidades

1º Nilda Alves (UERJ)

2º Rafael Soares (PUC-Rio)

3º Letícia Maria Sicuro (PUC-Rio)

Pesquisador Inovador

Setor produtivo

1º Conny Cerai Ferreira (UFF)

2º Helcio Rangel B. Orlande (UFRJ)

3º Georgiana Feitosa da Cruz (Uenf)

Setor público

1º Antonio Rodrigues Braga Neto (SES-RJ)

2º Romildo Dias Toledo Filho (UFRJ)

3º Kita Chaves D. Macário (UFF)

Projeto Inovador

1º Patrícia Cristina da Costa Neves (Fiocruz Biomanguinhos)

2º João Feres Junior (UERJ)

3º Sérgio Souto Maior (LABMETT/UFF)

Empresa ou Startup Inovadora

1º MF Papaya – Agro Innova Análises Genéticas

2º OPTIMATECH LTDA

3º Marcos Marinho Marconi (VM9)

Jovem Pesquisador

Mestrado

1º João Pedro Campos Matos (UENF)

2º Samara Gumiéro Costa (UFF)

3º Yasmin do Nascimento Viana (UERJ)

Doutorado

1º Marlon Lemos Dias (UFRJ)

2º Daniel Barenco M. Contage (UERJ)

3º Ulysses Ferraz de Camargo Filho (IESP-UERJ)

Jovem Talento – Pré-iniciação Científica

1º Andreia Meireles de Souza (Instituto Benjamin Constant)

2º Pedro Henrique Patrocínio dos Santos (FAETEC)

3º Daniel Fernandes de Assis (Parque Paleontológico de Itaboraí)

Pesquisa de Impacto – 2025

1º Ana Lucia N. de Paiva Britto (UFRJ)

2º Ivan dos Santos (CBPF)

3º Vanessa Nascimento (UFF)

Comunicação Científica – 2025

1º Roberto Lent (UFRJ)

2º Luana Queiroz (UERJ)

3º Gustavo Henrique Varela (UFF)

Medalha Mérito Científico Carlos Chagas Filho

Mulher Cientista: Conceição Evaristo

Pesquisador Sênior: Wanderley de Souza

Destaque Internacional: Luiz Davidovich

EIXO 2 – Reconhecimento Profissional Faperj

A lista inclui premiações nas categorias Ideias Inovadoras, Trajetória/Tempo de Serviço, Desempenho Funcional, Colaboração e Espírito de Equipe, Proatividade e Profissional Revelação, contemplando servidores de diferentes setores, diretorias e assessorias da Fundação.