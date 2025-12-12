Ricardo Costa Oliveira era militar do Exército - Reprodução / Redes Sociais

Ricardo Costa Oliveira era militar do ExércitoReprodução / Redes Sociais

Publicado 12/12/2025 14:32

Rio - O sargento do Exército Ricardo Costa Oliveira morreu, nesta quinta-feira (11), depois de um salto de paraquedas em Resende, no Sul Fluminense. O equipamento prendeu em uma árvore. O militar teria caído de uma altura de cinco metros.

Ricardo era lotado no Batalhão de Dobragem, Manutenção de Paraquedas e Suprimentos pelo Ar. Segundo o Comando Militar do Leste (CML), ele participava de um treinamento de salto livre. Depois do salto, quando se aproximava do solo, o sargento ficou preso em uma árvore e caiu quando o galho quebrou.

A Força Armada informou que o militar recebeu atendimento imediato da equipe de socorristas pré-hospitalar e em seguida foi conduzido a um hospital da cidade, mas não resistiu aos ferimentos.



"O CML lamenta profundamente e permanece em contato com os familiares, prestando todo o apoio necessário", diz a nota.

Um Inquérito Policial Militar (IPM) foi instaurado para apurar as circunstâncias do acidente.