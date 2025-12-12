Câmera de segurança flagrou criminoso saindo do restaurante Toca do Coelho, em São Gonçalo - Arquivo pessoal

Câmera de segurança flagrou criminoso saindo do restaurante Toca do Coelho, em São GonçaloArquivo pessoal

Publicado 12/12/2025 21:11

Rio - Em menos de uma semana, o restaurante Toca do Coelho, em São Gonçalo, na Região Metropolitana, foi furtado três vezes em menos de uma semana. As invasões acontecerem nos dias 5, 6 e 9 deste mês. O estabelecimento, localizado às margens da RJ-104, na altura do bairro Coelho, teve as janelas e objetos quebrados, além de três aparelhos de ar-condicionado roubados. Os donos estimam um prejuízo de cerca de R$ 30 mil.

Três boletins de ocorrência online foram registrados até o momento pelos proprietários, mas ainda não houve avanço nas investigações. Em entrevista ao DIA, a nutricionista e dona da Toca do Coelho, Nayara Chaves, disse que nos dias 5 e 6 o espaço foi invadido durante a madrugada por um casal: "A mulher fazia a cobertura do lado de fora, enquanto o homem escalou a loja para entrar". Já na terceira ação, um homem agiu sozinho e era diferente dos assaltantes anteriores.



Na tentativa de suprir a falta de segurança pública, Nayara e o marido chegaram a fazer uma 'vigília' em frente ao restaurante para tentar impedir novas invasões. Em um desabafo publicado nas redes sociais, ela afirmou que o sentimento é de insegurança. "Essa semana fomos furtados três vezes em menos de sete dias. A gente trabalha duro, honestamente, e toda vez que acontece uma coisa dessas arranca um pedaço da gente", disse em um vídeo publicado nas redes sociais.

Ainda segundo Nayara, apesar dos prejuízos, a administração está trabalhando para manter o restaurante de portas abertas. "Estamos fazendo de tudo para manter a Toca de pé. Já reforçamos a segurança interna, fechamos as janelas com concreto, mas mesmo assim me sinto insegura diante do fato de que eu não sei mais por onde ele vai entrar", afirmou, referindo-se ao criminoso flagrado por uma das câmeras.



A empresária relata que outros estabelecimentos da região também vêm sofrendo invasões seguidas de furto durante a madrugada. "Não foi só com a gente. Comércios na redondeza estão passando pelo mesmo problema. A gente vive com medo e parece que ninguém está vendo. Precisamos de mais segurança", pediu.

Questionada pela reportagem, a Polícia Civil informou que "não houve registro com essas características nas delegacia da região".

O 7º BPM (São Gonçalo) e o Comando de Policiamento Rodoviário (CPRv) informaram que o policiamento na RJ-104 foi redirecionado, intensificando as rondas móveis e reforçando a presença policial nos pontos mais sensíveis entre Niterói e São Gonçalo. "As ações seguem de forma contínua e integrada, com ajustes dinâmicos para garantir mais segurança aos motoristas que utilizam a via", informou a Polícia Militar em nota.