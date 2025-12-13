Regiane Kelly Teixeira, de 40 anos, e suas duas filhas, de 4 e 8, morreram em incêndio - Reprodução/O Dia

Regiane Kelly Teixeira, de 40 anos, e suas duas filhas, de 4 e 8, morreram em incêndioReprodução/O Dia

Publicado 13/12/2025 19:33 | Atualizado 13/12/2025 19:39

Rio - A família de Regiane Kelly Teixeira, de 40 anos, e suas duas filhas, de 4 e 8 anos, realizou uma vaquinha para custear o sepultamento delas, que acontece na tarde deste domingo (14), no Cemitério de Santa Cruz, na Zona Oeste do Rio. As três morreram em um incêndio na casa onde moravam, no mesmo bairro, e o caso é investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC).

Samyres Kelly Teixeira, filha de Regiane, contou ao DIA que a família conseguiu a quantia necessária para o sepultamento ainda na tarde deste sábado (13). Emocionada, ela relembrou a convivência com as vítimas. "Minha mãe era uma mulher alegre... As crianças, então, esbanjavam alegria por onde passavam", contou.

De acordo com informações obtidas pelo DIA, Fábio negou ter causado o incêndio e garante ser inocente. Vizinhos de Regiane encontraram um bilhete na área externa da casa que menciona uma possível dívida de drogas como motivação do crime. O papel passou por perícia, assim como todo o terreno. As causas do incêndio ainda estão sendo apuradas pela DHC.

A mulher e as duas crianças moravam na residência, dentro do Condomínio Morada do Sol, na Estrada Vitor Dumas. O Corpo de Bombeiros foi acionado às 3h10 para a ocorrência, mas, quando chegou ao local, as vítimas já estavam mortas.