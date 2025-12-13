Regiane Kelly Teixeira, de 40 anos, e suas duas filhas, de 4 e 8, morreram em incêndioReprodução/O Dia

Mais artigos de O Dia
O Dia
Rio - A família de Regiane Kelly Teixeira, de 40 anos, e suas duas filhas, de 4 e 8 anos, realizou uma vaquinha para custear o sepultamento delas, que acontece na tarde deste domingo (14), no Cemitério de Santa Cruz, na Zona Oeste do Rio. As três morreram em um incêndio na casa onde moravam, no mesmo bairro, e o caso é investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC).
Samyres Kelly Teixeira, filha de Regiane, contou ao DIA que a família conseguiu a quantia necessária para o sepultamento ainda na tarde deste sábado (13). Emocionada, ela relembrou a convivência com as vítimas. "Minha mãe era uma mulher alegre... As crianças, então, esbanjavam alegria por onde passavam", contou.
Os familiares acusam Fábio Bezerra, que começou a namorar Regiane há cerca de um mês, como o responsável pelo incêndio. Ele também estava no imóvel no momento do incêndio, mas sofreu apenas queimaduras leves nos pés. Fábio chegou a ser atendido no Hospital Municipal Pedro II e recebeu alta no início da tarde.
De acordo com informações obtidas pelo DIA, Fábio negou ter causado o incêndio e garante ser inocente. Vizinhos de Regiane encontraram um bilhete na área externa da casa que menciona uma possível dívida de drogas como motivação do crime. O papel passou por perícia, assim como todo o terreno. As causas do incêndio ainda estão sendo apuradas pela DHC.
A mulher e as duas crianças moravam na residência, dentro do Condomínio Morada do Sol, na Estrada Vitor Dumas. O Corpo de Bombeiros foi acionado às 3h10 para a ocorrência, mas, quando chegou ao local, as vítimas já estavam mortas.