Deam de Campo Grande, na Zona Oeste, foi inaugurada nesta quinta-feiraDivulgação

Publicado 13/12/2025 17:11

Rio - A Polícia Civil prendeu um suspeito de tentar matar a ex-mulher em Campo Grande, na Zona Oeste. Ao fazer a denúncia, a vítima relatou que o ex-marido invadiu a casa dela e a enforcou até ser interrompido pela filha do casal.

De acordo com as investigações, o agressor ligou para a ex-mulher para conversar sobre a pensão dos filhos horas antes do ataque. Ao invadir a casa, ele passou a xingar a ex-companheira e ameaçá-la de morte. Em seguida, bateu e esganou a vítima, mas a filha chegou no local e conseguiu afastar o pai.

Na Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de Campo Grande, a mulher continuou a receber ameaças de morte pelo suspeito por meio de mensagens no celular e relatou que o ex-marido sempre foi violento.

Os agentes localizaram o agressor em seu local de trabalho, no mesmo bairro, , nesta sexta-feira (12). Com isso, ele foi detido e autuado em flagrante por feminicídio, ameaça e injúria.

A Deam de Campo Grande foi inaugurada na tarde quinta-feira (11), menos de 24 horas antes da prisão. A unidade, que fica próxima a uma estação de BRT para facilitar o acesso, é uma das 15 unidades especializadas no combate à violência contra a mulher no estado.