Diversas fotos da exposição Olhares Negros estão nas ruas da MaréMatheus de Araújo /ONG Luta Pela Paz

Com uma visão diferenciada sobre o próprio território, 20 jovens da Maré, na Zona Norte, registraram, pelas lentes das câmeras, o cotidiano do Complexo de Favelas em oficinas promovidas pela ONG Luta Pela Paz. O resultado das atividades integra a exposição 'Olhares Negros', que conta com minidoors distribuídos pelas ruas do conjunto de favelas até o dia 24 de dezembro. A iniciativa busca democratizar o acesso à arte.

A população pode encontrá-las em ruas como a Principal, São Jorge, Joaquim Nabuco, do Campo, Maçaranduba e Teixeira Ribeiro, onde fica a sede da Luta Pela Paz. Para Samantha Oliveira, uma das artistas da mostra, a exposição contribui para mudar a imagem estigmatizada da favela. "É um lugar onde também existe a exposição de obras artísticas, o levante de pessoas a fim de trazer cultura e arte para comunidade e de incentivar a esperança dos jovens do território" .

A mostra valoriza as narrativas e as perspectivas da juventude negra por meio da fotografia, promovendo a expressão artística.