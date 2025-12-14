Diversas fotos da exposição Olhares Negros estão nas ruas da MaréMatheus de Araújo /ONG Luta Pela Paz
Mostra 'Olhares Negros' na Maré
Até a véspera de Natal, haverá minidoords distribuídos pelas ruas do conjunto de favelas
A corrida está apenas no começo
A candidatura de Flávio Bolsonaro e o recuo de Trump em relação à Magnitsky acrescentam novos ingredientes à disputa eleitoral de 2026
Canetas emagrecedoras auxiliam, mas, de forma exagerada, podem fazer estragos
Uso dos medicamentos precisa de prescrição e não pode ser feito indiscriminadamente
Seguranças de Bid são condenados por terem facilitado a execução do bicheiro
Contraventor Bernardo Bello, apontado como mandante do assassinato de Alcebíades Paes Garcia, é o próximo a ser julgado pelo crime
Morre Haroldo Costa, ícone do teatro, da literatura e do carnaval brasileiro, aos 95 anos
Referência na valorização da cultura afro-brasileira, ele construiu uma trajetória marcante no teatro, na literatura e na análise dos desfiles das escolas de samba
