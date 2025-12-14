O Parque do Flamengo sediará eventos, inclusive a chegada de Papai Noel - Divulgação

O Parque do Flamengo sediará eventos, inclusive a chegada de Papai NoelDivulgação

Publicado 14/12/2025 00:00

O Parque do Flamengo será palco de uma cena inusitada hoje: o Papai Noel chegará de helicóptero ao local, às 11h, em uma ação especial que marca a estreia do projeto Domingo no Parque, coordenado pelo Instituto Lotta de Cultura e Cidadania. A atividade integra uma programação natalina voltada à inclusão social e deve beneficiar cerca de 160 crianças das comunidades da Babilônia (Leme), Tabajaras (Copacabana) e de Realengo, que receberão cerca de 300 brinquedos ao longo da ação.

Após a chegada aérea, o Papai Noel permanecerá no parque até as 13h, interagindo com o público, participando das atividades lúdicas e da entrega dos presentes. A iniciativa abre oficialmente um novo ciclo de ocupação cultural do parque, que passará a contar com uma agenda gratuita e contínua de arte, lazer e cidadania distribuída ao longo de 40 semanas.

As atividades ocorrerão sempre das 9h às 17h, em pontos como o Coreto Estrela, o Tamboril, o Tanque de Modelismo Naval, as quadras poliesportivas e o coqueiral. Estão previstas oficinas de tecido acrobático, minipedalinhos para crianças, sessões de contação de histórias, entre outras.