Alcebíades Paes Garcia, o Bid, foi morto em fevereiro de 2020Reprodução
Seguranças de Bid são condenados por terem facilitado a execução do bicheiro
Contraventor Bernardo Bello, apontado como mandante do assassinato de Alcebíades Paes Garcia, é o próximo a ser julgado pelo crime
Motociclista morre em acidente na Ponte Rio-Niterói
Veículo colidiu com uma van na subida do vão central, no sentido Niterói. Estimativa de travessia da via é de quase uma hora
Ato contra o PL da Dosimetria reúne milhares na Praia de Copacabana
Impulsionado por Caetano Veloso, ato também tem shows de Gilberto Gil e Paulinho da Viola
Vídeo: homem é esfaqueado em confronto de organizadas de Flu e Vasco na Baixada
Imagem mostra grupo com pedaços de madeira e promovendo correria em ruas de Mesquita horas antes de jogo decisivo pela Copa do Brasil
Corpo é encontrado na Avenida Brasil, na Zona Oeste
A ocorrência segue em andamento na Delegacia de Homicídios da Capital
Governador e prefeito do Rio prestam homenagens a Haroldo Costa
Ícone do teatro, da literatura e do carnaval brasileiro, faleceu aos 95 anos
Criminosos são presos com fuzis e fardamentos militares em Niterói
O grupo ainda tentou fugir para o interior do Morro do Estado, mas acabou detido
