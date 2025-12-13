Alcebíades Paes Garcia, o Bid, foi morto em fevereiro de 2020 - Reprodução

Alcebíades Paes Garcia, o Bid, foi morto em fevereiro de 2020Reprodução

Publicado 13/12/2025 22:08

Rio - O Tribunal de Justiça do Rio (TJRJ) condenou, na noite de sexta-feira (13), Thyago Ivan da Silva e Carlos Diego da Costa Cabral por participação no homicídio do bicheiro Alcebíades Paes Garcia, o Bid. O primeiro recebeu uma pena de 25 anos e oito meses de prisão em regime fechado, enquanto o segundo, que é reincidente, foi condenado a 29 anos e 11 meses.

O crime aconteceu em fevereiro de 2020, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste, em frente ao condomínio da namorada da vítima. O contraventor retornava com dois seguranças do desfile das campeãs na Sapucaí em uma van. Ao desembarcar do veículo, Bid foi alvo de dezenas de disparos de fuzil.

Na decisão, o I Tribunal do Júri da Capital reconheceu que o homicídio ocorreu no contexto da disputa por pontos da contravenção do jogo do bicho e da exploração de máquinas caça-níqueis. A sentença ainda destacou que o crime colocou inúmeras pessoas em risco, já que a vítima foi atingida por dezenas de disparos quando ainda se encontrava no interior da van, com outros passageiros e o motorista, em uma área movimentada durante o carnaval.

Thyago trabalhava como segurança de Bid e forneceu informações sobre a localização do bicheiro para os executores ao longo do trajeto no qual eles estavam, além de não ter tentado defender o chefe no momento do ataque. Já Carlos Diego abandonou propositalmente seu posto de vigilância, sob a falsa alegação de que teria se perdido, e repassou informações estratégicas sobre o deslocamento da vítima.

O julgamento teve duração de dois dias e terminou na noite de sexta-feira. Os condenados não poderão recorrer em liberdade, permanecendo presos para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, conforme decisão do Juízo.

De acordo com a denúncia do Ministério Público do Rio, a execução de Bid teve como mandante o bicheiro Bernardo Bello. Wagner Dantas Alegre, segurança do mentor do assassinato, é apontado como autor dos disparos de arma de fogo que alvejaram a vítima, causando-lhe graves lesões e o óbito. Os dois são os próximos a serem julgados pelo crime.