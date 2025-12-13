Hospital Federal de Bonsucesso realiza mutirão neste fim de semana - Érica Martin / Agência O Dia

Hospital Federal de Bonsucesso realiza mutirão neste fim de semanaÉrica Martin / Agência O Dia

Publicado 13/12/2025 15:40

Rio - As unidades de saúde ligadas ao governo federal, Santas Casas e entidades filantrópicas iniciaram, na manhã deste sábado (13), o mutirão de procedimentos hospitalares do Sistema Único de Saúde (SUS) em todo o Brasil. No Hospital de Bonsucesso, na Zona Norte do Rio, serão feitas 51 cirurgias, além de 150 consultas e exames para diagnóstico precoce do câncer de pele.

"É um dia histórico para o Hospital Federal de Bonsucesso, estamos participando do mutirão nacional do programa Agora Tem Especialistas. É uma agenda do Governo Federal, então é um desejo e sonho do nosso presidente Lula. Nossos trabalhadores estão todos mobilizados, voltados para atuar no Agora Tem Especialistas, que visa reduzir as filas que são um problema histórico do Brasil. Conseguimos atender diversas especialidades, também conforme as necessidades dos pacientes que estão na fila", explicou Lisiane Vieira, superintendente interina do Hospital Federal de Bonsucesso, que é gerido pelo Grupo Hospitalar Conceição (GHC) desde outubro de 2024.

Entre os procedimentos, estão quatro cirurgias gerais, 11 urológicas, 11 oftalmológicas, dez ligadas à otorrinolaringologia, cinco ginecológicas e dez ortopédicas. Pacientes que já se encontram na fila de espera de cirurgias com classificação baixa de risco cirúrgico estão entre os beneficiados pelo mutirão do programa Agora Tem Especialistas, do Ministério da Saúde.

De acordo com a pasta, esse é o maior mutirão já realizado na história do país, com estimativa de mais de 60 mil procedimentos, incluindo 11,5 mil cirurgias, em mais de 200 hospitais durante o fim de semana. A ação tem o objetivo de desafogar a demanda por cirurgias, reduzindo o tempo de espera nas áreas de gastroenterologia, urologia, ortopedia, cardiologia, plásticas reparadoras, entre outras.

"Fizemos um mutirão no serviço de ortopedia, fizemos dez procedimentos de cirurgia de mão. Foram dez pacientes da fila que vão entrar em 2026 já com uma mão nova! Todos estavam na fila cirúrgica, aguardando para serem operados. Vamos acabar com essa fila, se Deus quiser", desejou a médica anestesiologista Andrea Aguiar, que atua no Hospital de Bonsucesso.

A aposentada Deyse da Silva, de 62 anos, esteve na unidade para um procedimento dermatológico. Beneficiada pelo mutirão, ela saiu satisfeita do hospital e ressaltou que poderá passar o fim de ano em família com mais tranquilidade.

"Eu adorei, foi muito excelente. Espero que continue! Eu já estava esperando há muito tempo, o médico já tinha me passado para ir ao dermatologista. Para mim, foi ótimo. Consegui e está tudo bem, graças a Deus. Agora, vou passar o Natal tranquila, com a cabeça leve", destacou.