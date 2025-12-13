PM se sentiu ameaçado e atirou contra o homem no Centro - Érica Martin / Agência O Dia

Publicado 13/12/2025 18:17

Rio - Um homem em situação de rua foi baleado por policiais militares no início da tarde deste sábado (13), no Centro. Em nota, a PM informou que ele teria tentado invadir as dependências do Tribunal de Justiça do Rio (TJRJ), na Avenida Erasmo Braga.

Os agentes do 5º BPM (Praça da Harmonia) relataram que foram acionados para ocorrência e o homem tentou fugir ao perceber a presença dos militares. Ainda de acordo com a equipe, ele fingiu que estava sacando uma arma durante a fuga e, por isso, um do PMs se sentiu ameaçado e atirou contra ele na região das nádegas.

O homem foi socorrido por uma ambulância e levado para uma unidade de saúde na região. Ainda não há informações sobre o estado de saúde dele.