PM se sentiu ameaçado e atirou contra o homem no CentroÉrica Martin / Agência O Dia
Homem em situação de rua é baleado por policiais militares no Centro
PM relatou que o homem tentou invadir as dependências do TJRJ
Homem é preso após ameaçar e perseguir a própria filha
Vítima registrou denúncia na Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam), o que levou à prisão em flagrante do agressor
Mulher é presa por usar dinheiro falso em compras em shopping da Zona Sul
Guarda Municipal flagra uso de notas falsificadas de R$ 200 e R$ 100 em dois estabelecimentos
Homem é preso por ameaçar de morte e enforcar a ex-mulher em Campo Grande
Suspeito invadiu a casa da vítima após ligar para conversar sobre a pensão dos filhos
Em mutirão, Hospital Federal de Bonsucesso estima mais de 200 procedimentos
Objetivo da ação do programa Agora Tem Especialistas é desafogar a fila do Sistema Único de Saúde
Delegado que teve perna amputada após megaoperação recebe alta
Bernardo Leal foi homenageado na saída do hospital neste sábado (13)
