Rio - Um homem em situação de rua foi baleado por policiais militares no início da tarde deste sábado (13), no Centro. Em nota, a PM informou que ele teria tentado invadir as dependências do Tribunal de Justiça do Rio (TJRJ), na Avenida Erasmo Braga.
O baleado foi socorrido por uma ambulância do Corpo de Bombeiros - Érica Martin / Agência O Dia
Homem teria tentado invadir as dependências do TJRJ antes de ser baleado - Érica Martin / Agência O Dia
Os agentes do 5º BPM (Praça da Harmonia) relataram que foram acionados para ocorrência e o homem tentou fugir ao perceber a presença dos militares. Ainda de acordo com a equipe, ele fingiu que estava sacando uma arma durante a fuga e, por isso, um do PMs se sentiu ameaçado e atirou contra ele na região das nádegas.
O homem foi socorrido por uma ambulância e levado para uma unidade de saúde na região. Ainda não há informações sobre o estado de saúde dele.