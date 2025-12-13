Delegado ficou emocionado ao deixar o hospitalReprodução
Na saída do Hospital Samaritano, na Barra da Tijuca, o agente foi homenageado por profissionais da unidade e colegas de farda.
Delegado Bernardo Leal, que teve uma das pernas amputadas ao ser baleado na megaoperação dos complexos da Penha e Alemão, recebeu alta neste sábado (13) depois de 47 dias internado. O agente foi homenageado na saída do hospital.— Jornal O Dia (@jornalodia) December 13, 2025
Crédito: Rede Social#ODia pic.twitter.com/KqBhE24hxQ
Bernardo chegou a ficar em estado gravíssimo e precisou de doações de sangue. Ele foi atingido por um tiro de fuzil na coxa, que atingiu a veia femoral.
Ao receber alta, amigos o homenagearam como herói, como foi o caso do delegado titular da DRE, Moyses Santana.
"Ver sua saída hoje representa muito mais do que uma alta médica: representa superação, renascimento e esperança. A felicidade deste momento é inenarrável. É a alegria de ver um irmão de farda vencer, de ver a vida prevalecer, de saber que a coragem nunca foi em vão. Que este dia seja celebrado como símbolo de força, união e respeito àqueles que colocam a própria vida em risco para defender a sociedade. Seguimos junto irmão . Sua história já é parte da história da DRE e da Polícia Civil", disse.
'Medalha Coragem'
Na última quinta-feira (12), o delegado recebeu a visita do secretário de Polícia Civil, Felipe Curi, e do diretor do Departamento Geral de Polícia Especializada (DGPE), André Neves, que lhe entregaram a Medalha Coragem.
"A Medalha Coragem é concedida com base em um critério objetivo e inegociável: apenas policiais civis atingidos por disparos em confronto durante operações ou diligências recebem essa honraria", disse Curi.
No mesmo dia, ele também falou em ligação com o governador Cláudio Castro.
Delegado abre 'vaquinha' para custear recuperação
Na sexta, o agente abriu uma "vaquinha" nas redes sociais para arcar com os custos do tratamento e da prótese. Na publicação, Bernardo revelou que estava na linha de frente da operação.
"No calor do confronto, fui atingido. Um tiro de fuzil que rasgou minha coxa, atingiu a veia femoral e tudo mudou em um segundo. Eu perdi um pedaço de mim no combate, mas essa experiência não vai me parar. Pelo contrário, ganhei uma nova causa.
E é aqui que eu preciso de você. A ajuda de vocês não é apenas para pagar uma prótese, é para financiar o meu retorno. É para me dar a chance de caminhar de novo, de voltar a ser quem eu sou e continuar minha luta em defesa de toda a sociedade. Qualquer valor é um passo meu em direção à vida", disse.
Apesar disso, o governo do estado garantiu que irá arcar com os custos.
"O Governo do Estado do Rio de Janeiro vai assumir integralmente os custos da prótese do delegado Bernardo Leal (...) O Estado reafirma seu compromisso com o pleno restabelecimento do delegado e com a oferta de todo o suporte necessário aos profissionais que, diariamente, trabalham pela segurança da população fluminense", afirmou em nota.
Ainda assim, Bernardo pede ajuda para os custos com a sua recuperação através do pix: delegadobernardoleal@gmail.com
