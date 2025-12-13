Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) no Centro do RioDivulgação/Pcerj
Homem é preso após ameaçar e perseguir a própria filha
Vítima registrou denúncia na Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam), o que levou à prisão em flagrante do agressor
Mulher é presa por usar dinheiro falso em compras em shopping da Zona Sul
Guarda Municipal flagra uso de notas falsificadas de R$ 200 e R$ 100 em dois estabelecimentos
Homem é preso por ameaçar de morte e enforcar a ex-mulher em Campo Grande
Suspeito invadiu a casa da vítima após ligar para conversar sobre a pensão dos filhos
Em mutirão, Hospital Federal de Bonsucesso estima mais de 200 procedimentos
Objetivo da ação do programa Agora Tem Especialistas é desafogar a fila do Sistema Único de Saúde
Delegado que teve perna amputada após megaoperação recebe alta
Bernardo Leal foi homenageado na saída do hospital neste sábado (13)
Rio inaugura primeiro batistério público em praça do Méier
O novo espaço é destinado à realização de cerimônias de batismo por imersão
