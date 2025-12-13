Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) no Centro do Rio - Divulgação/Pcerj

Publicado 13/12/2025 18:15 | Atualizado 13/12/2025 18:17

Um homem foi preso em flagrante, nesta sexta-feira (12), acusado de ameaçar e perseguir a própria filha no Centro do Rio. A prisão ocorreu pouco tempo depois que a vítima, em busca de proteção, procurou a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) para registrar a denúncia.

De acordo com o relato da vítima, o agressor enviou diversas mensagens ameaçadoras por meio de um aplicativo, prometendo-lhe agressões. A jovem também informou que o pai esteve em sua residência e, em outra ocasião, apareceu em seu local de trabalho. No momento em que o pai tentou abordá-la, a vítima acionou a Patrulha Maria da Penha e foi orientada a formalizar a denúncia na Deam, onde solicitou medidas protetivas.

Ainda conforme a vítima, o homem passou a persegui-la após ela se recusar a revelar o paradeiro de sua mãe, que se encontra em um abrigo para se proteger dele. Com base nas informações da denúncia, uma equipe da delegacia iniciou buscas e conseguiu localizar e prender o criminoso momentos depois do crime.

