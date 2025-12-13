Agentes encontraram corpo num tonel concretado no quintal da casa - Divulgação / PCERJ

Publicado 13/12/2025 13:24

Rio - Um homem foi preso e uma adolescente apreendida por envolvimento no assassinato de uma mulher em São Gonçalo, Região Metropolitana, nesta sexta-feira (12). Os policiais encontraram o corpo após 15 horas de busca, dentro de um tonel concretado no quintal de uma casa.

Segundo as investigações da Polícia Civil, a vítima, mãe da adolescente, foi morta com golpes de madeira na cabeça, por não aprovar o relacionamento dos dois. Após o crime, eles colocaram o corpo em um tonel de água e concretaram no fundo de um poço no quintal da casa do homem.

Ainda de acordo com a corporação, havia um registro de ocorrência de desaparecimento da adolescente e da mãe, mas após ser questionada pelos policiais na última quarta-feira (11), a menor de idade contou os fatos e apontou a localização do corpo da mãe e o envolvimento do namorado.

A partir disso, policiais civis da Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG), com o apoio da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) e de policiais militares, realizaram buscas no Complexo do Anaia, em São Gonçalo, e conseguiram localizar o homem, que também confessou a participação na morte.

O criminoso foi conduzido à delegacia e vai responder por homicídio e ocultação de cadáver. A adolescente foi apreendida e vai responder por crimes semelhantes.