Ao todo, foram apreendidas uma nota de R$ 200 e duas de R$ 100 - Divulgação

Ao todo, foram apreendidas uma nota de R$ 200 e duas de R$ 100Divulgação

Publicado 13/12/2025 17:14

Guardas municipais prenderam em flagrante, na tarde de sexta-feira (12), uma mulher de 46 anos suspeita de utilizar dinheiro falsificado para comprar produtos em dois estabelecimentos do Botafogo Praia Shopping, em Botafogo, na Zona Sul. A ação ocorreu após funcionários de uma das lojas identificarem irregularidades nas cédulas apresentadas durante o pagamento.

De acordo com a Guarda Municipal, a gerente de um dos estabelecimentos percebeu o golpe e acionou imediatamente as equipes que atuam na região. Os agentes abordaram a suspeita no interior do shopping e confirmaram a tentativa de uso de notas falsas.

A mulher foi conduzida inicialmente à 10ª DP (Botafogo) e, posteriormente, encaminhada à delegacia da Polícia Federal, na Praça Mauá, onde a perícia confirmou a falsificação do dinheiro. Ao todo, foram apreendidas uma nota de R$ 200 e duas de R$ 100.

Após os procedimentos na Polícia Federal, a suspeita retornou à delegacia de Botafogo, onde permaneceu presa. Ela vai responder por estelionato, conforme o artigo 171 do Código Penal. A ocorrência contou com o apoio de equipes da 9ª Inspetoria da Guarda Municipal e da Unidade de Ordem Pública de Copacabana.