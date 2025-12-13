Prefeitura do Rio inaugura primeiro batistério público no Méier - Érica Martin/Agência O DIA

Publicado 13/12/2025 14:02

Rio - O primeiro batistério público do município do Rio foi inaugurado, neste sábado (13), na Praça Jardim do Méier, na Zona Norte. O novo espaço, projetado pela Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos (Seconserva) e composto por uma cascata d’água, uma bíblia cenográfica em resina, é destinado à realização de cerimônias de batismo por imersão.

No local, estiveram presentes o prefeito Eduardo Paes, o vice-prefeito Eduardo Cavalieri, Bispo Gonçalves e fiéis da Igreja Universal do Reino de Deus.



"Espero que seja o único de todo o universo, pra eu poder ter a honra. Eu fui prefeito que fiz o único batistério público das galáxias do universo. Mas é também uma maneira de homenagear esse grande milhão de religiosos. A gente não pede pra todo mundo bater palma pra todo mundo. A gente só pede que as pessoas respeitem a fé. Aliás, a Igreja Universal é assim, né? É um trabalho fantástico para respeitar aqueles que têm outras crenças, que pensam diferente", disse Paes.



"Eu fico muito feliz, porque alguém tá honrando as sagradas escrituras da palavra de Deus. Toda vez que alguém honra a palavra do meu pai, do nosso Deus, a gente se sente honrado. É Deus que está sendo honrado, porque isso o que está acontecendo nessa praça é inusitado, é muito importante, não apenas para nós participantes, mas para todas as pessoas", afirmou o Bispo Gonçalves.



O batistério funcionará diariamente das 6h às 19h, acompanhando o horário de abertura do Jardim do Méier. A manutenção ficará sob a responsabilidade da Secretaria de Conservação, que recuperou o lago e o piso de concreto e pedras portuguesas, repôs a grama e reformou o coreto.



A entrega do equipamento reforça a vocação comunitária da praça, urbanizada em 1916, e amplia as opções de uso do espaço público. O acesso ao batistério é gratuito.



Batistério é o local ou estrutura (geralmente um tanque ou piscina) onde se realiza o batismo por imersão, simbolizando a nova vida em Cristo.

*Colaboração Érica Martin