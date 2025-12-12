Regiane Kelly Teixeira, de 40 anos, e suas duas filhas, de 4 e 8, morreram em incêndio - Reprodução/O Dia

Regiane Kelly Teixeira, de 40 anos, e suas duas filhas, de 4 e 8, morreram em incêndioReprodução/O Dia

Publicado 12/12/2025 17:13

Rio - Familiares de Regiane Kelly Teixeira, de 40 anos, e de suas duas filhas, de 4 e 8 anos, todas mortas no incêndio em Santa Cruz na madrugada desta sexta-feira (12), dizem que a mulher e Fábio Bezerra, de 34 anos, estavam juntos havia apenas um mês. Eles o acusam de ter ateado fogo no imóvel onde as vítimas estavam. A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) conduziu Fábio até a especializada para prestar depoimento no início da tarde.

O namorado de Regiane também estava no imóvel no momento do incêndio, mas sofreu apenas queimaduras leves nos pés. Ele chegou a ser atendido no Hospital Municipal Pedro II e recebeu alta no início da tarde.



"Ela e o Fábio estavam há um mês juntos. A Regiane havia se separado há dois meses do outro companheiro, com quem tinha uma filha. É muito triste isso tudo que está acontecendo. Não se pode confiar em alguém que conhece a tão pouco tempo", disse uma prima da vítima. "Esse desgraçado ateou fogo na minha tia e nas minhas duas primas", acusa a sobrinha da vítima.

De acordo com informações obtidas pelo DIA, Fábio negou ter causado o incêndio e garante ser inocente. Vizinhos de Regiane encontraram um bilhete na área externa da casa que menciona uma possível dívida de drogas como motivação do crime. O papel passou por perícia, assim como todo o terreno.



A mulher e as duas crianças moravam na residência, dentro do Condomínio Morada do Sol, na Estrada Vitor Dumas. O Corpo de Bombeiros foi acionado às 3h10 para a ocorrência, mas, quando chegou ao local, as vítimas já estavam mortas.



As causas do incêndio ainda estão sendo apuradas pela DHC.