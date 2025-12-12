Agentes da 18ª DP (Praça da Bandeira) participaram da ação - Divulgação

Agentes da 18ª DP (Praça da Bandeira) participaram da açãoDivulgação

Publicado 12/12/2025 19:38 | Atualizado 12/12/2025 19:55

Rio - A Polícia Civil prendeu, nesta sexta-feira (12), Leonardo Ícaro Gonçalves Lucas e João Pedro Salles de Oliveira, integrantes de uma quadrilha interestadual especializada no 'golpe da maquininha', principalmente contra idosos. O primeiro foi detido em Ipanema e o segundo na Lagoa, ambos na Zona Sul do Rio.

De acordo com as investigações, a organização criminosa é baseada na cidade de Mogi das Cruzes, interior São Paulo. No momento em que realizavam as vendas, os bandidos simulavam cobranças de baixo valor, mas debitavam quantias elevadas com máquinas fraudulentas.

Na manhã desta sexta, a quadrilha praticou um novo golpe: a vítima acionou a polícia após constatar uma cobrança de R$ 7,7 mil feita no cartão, um valor muito superior ao que ela acreditava ter pagado. Os agentes da 18ª DP (Praça da Bandeira) e da 25ª DP (Engenho Novo) iniciaram as buscas pelos criminosos e detiveram dois integrantes. Além disso, apreenderam o veículo utilizado pela dupla.

Eles foram autuados em flagrante pelos crimes de associação criminosa, estelionato e resistência qualificada. As investigações continuam para identificar outras vítimas e capturar todos os integrantes da quadrilha.