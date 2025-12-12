Agentes da 18ª DP (Praça da Bandeira) participaram da açãoDivulgação
Integrantes de quadrilha especializada no 'golpe da maquininha' são presos na Zona Sul
Organização criminosa utilizava máquinas fraudulentas para simular cobranças de baixo valor e debitar quantias muito maiores
Vídeo: criminosos fortemente armados param trânsito e assustam motoristas com tiros na Zona Norte
Bandidos fugiam após manterem um motorista de caminhão como refém durante um assalto frustrado por policiais civis
'Estavam juntos há um mês': família acusa namorado por incêndio que matou mulher e duas crianças
Fábio Bezerra, de 34 anos, estava na casa que pegou fogo em Santa Cruz e foi conduzido à Delegacia de Homicídios da Capital
Faperj e Secti entregam Prêmio de Ciência, Inovação e Reconhecimento em cerimônia no Rio
Iniciativa reconhece pesquisadores, instituições, servidores e projetos que contribuem de forma expressiva para o desenvolvimento científico e tecnológico do estado
Cinelândia vira palco de 'Quebra-Nozes' com projeção mapeada no Theatro Municipal
Programação especial leva arte, luzes e cenografia natalina com atrações gratuitas e clima festivo para o público
Ministério da Saúde anuncia mutirão com mais de 60 mil procedimentos hospitalares no fim de semana
Em todo o Brasil, unidades farão exames e cirurgias com objetivo de desafogar a demanda do SUS
