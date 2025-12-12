Clássico promete encantar público variado - Divulgação

Publicado 12/12/2025 16:09 | Atualizado 12/12/2025 16:14

A magia do Natal toma conta da Cinelândia neste fim de ano com uma programação especial inspirada em “Quebra-Nozes”, clássico baseado no conto de E.T.A. Hoffmann e eternizado por Tchaikovsky. O espetáculo, que tradicionalmente marca a temporada de fim de ano e teve sessões esgotadas em poucos dias em 2025, ganha projeção mapeada na fachada do Theatro Municipal e ambientação temática no Boulevard — em iniciativa patrocinada pela Petrobras.



“Preparamos um fim de ano especial para a população, levando a magia de Quebra-Nozes para além dos palcos e ampliando o acesso do público a essa experiência artística”, afirma Danielle Barros, secretária de Estado de Cultura e Economia Criativa.



Projeção mapeada na Cinelândia



A partir de 12 de dezembro, sempre às 18h e nos dias de espetáculo, a fachada do Theatro Municipal se transforma em tela para uma projeção mapeada criada pela Deeplab. A intervenção une patrimônio histórico e tecnologia imersiva, revisitando cenas clássicas do ballet e personagens icônicos, numa experiência ao ar livre pensada para quem frequenta o teatro e também para quem passa pela Cinelândia.