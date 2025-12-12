Clássico promete encantar público variadoDivulgação
“Preparamos um fim de ano especial para a população, levando a magia de Quebra-Nozes para além dos palcos e ampliando o acesso do público a essa experiência artística”, afirma Danielle Barros, secretária de Estado de Cultura e Economia Criativa.
Projeção mapeada na Cinelândia
A partir de 12 de dezembro, sempre às 18h e nos dias de espetáculo, a fachada do Theatro Municipal se transforma em tela para uma projeção mapeada criada pela Deeplab. A intervenção une patrimônio histórico e tecnologia imersiva, revisitando cenas clássicas do ballet e personagens icônicos, numa experiência ao ar livre pensada para quem frequenta o teatro e também para quem passa pela Cinelândia.
“A projeção busca envolver tanto o público do Theatro quanto os transeuntes da Cinelândia, esse local histórico que representa a trajetória da arte e da cultura carioca e brasileira”, destaca Felipe Reif, fundador da Deeplab.
Vila de Natal no Boulevard
O Boulevard do Theatro também entra no clima natalino e se transforma em uma Vila de Natal com cenografia especial, luzes e atrações interativas. A tradicional árvore instalada na escadaria — com mais de cinco metros — já está montada e integra o circuito festivo.
“Sabemos que o período é especial e preparamos uma programação viabilizada pela Petrobras para que o público vivencie esse momento com arte, tanto no palco quanto em cada área do Theatro, que é um patrimônio arquitetônico e histórico”, afirma Clara Paulino, presidente da Fundação Teatro Municipal.
Serviço — Quebra-Nozes no Theatro Municipal do Rio
Projeção mapeada: a partir de 12 de dezembro, sempre às 18h, na fachada do Theatro Municipal, Cinelândia.
Ingressos: R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia com doação de brinquedo).
Vila de Natal: aberta ao público no Boulevard do Theatro até 28/12.
